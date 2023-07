Si vede una luce in fondo al tunnel del mercato degli smartphone, che tra aprile e giugno 2023 ha registrato il sesto trimestre consecutivo di calo delle vendite. Nel secondo quarter dell’anno, infatti, il mercato globale degli smartphone ha subito una contrazione dell’11% rispetto all’anno precedente.

Samsung ed Apple mantengono le posizioni

La debolezza della domanda ha avuto delle conseguenze dirette sui principali player del mercato degli smartphone, ma il ranking delle vendite non ha subito variazioni nelle posizioni di testa. Samsung mantiene infatti la prima posizione con una quota di mercato del 21% su scala globale, ed Apple tiene la seconda posizione con il suo market share del 17%: entrambe però hanno registrato una contrazione nelle vendite, che non si è invece verificata per i vendor che inseguono.

Xiaomi conquista il terzo posto con una quota di mercato del 13%, grazie al successo della serie Redmi, mentre Oppo (inclusa OnePlus) si posizionat al quarto posto con una quota del 10%, grazie a una forte performance nei mercati chiave dell’Asia-Pacifico. Al quinto posto Vivo con l’8% di market share, trainata dal lancio della nuova serie Y.

I segnali di ripresa

A illustrare quali sono i segnali che fanno prevedere un’imminente ripresa del mercato è Le Xuan Chiew, analista di Gartner: “Le scorte di smartphone hanno iniziato a svuotarsi – spiega – poiché i produttori hanno dato priorità alla riduzione delle scorte di vecchi modelli per fare spazio ai nuovi “. “In alcuni mercati chiave – prosegue – Canalys ha notato crescenti investimenti nel canale sotto forma di incentivi e campagne di marketing mirate per stimolare la domanda dei consumatori per i nuovi lanci. Ad esempio, Oppo, Vivo, Transsion e Xiaomi stanno incrementando la loro quota di mercato nella fascia di prezzo inferiore ai 200 dollari”.

I produttori inoltre, spiega l’analista, stanno facendo il possibile per “contrastare un potenziale aumento dei prezzi dei componenti chiave per la nuova produzione e contrastare gli effetti dell’inflazione sui prezzi dei materiali. I fornitori dal canto loro non hanno smesso di investire nella produzione e hanno una presenza diretta nei mercati emergenti come il Sud-Est asiatico e l’India, che saranno una forte forza trainante per una crescita sostenibile”.

Occhi puntati sui nuovi operatori Android

“I vendor devono prestare più che mai attenzione al fatto che la velocità e l’entità della ripresa saranno molto variabili – spiega Toby Zhu, analista di Canalys – È fondamentale che i produttori di smartphone rimangano agili per reagire ai nuovi segnali del mercato e allocare le proprie risorse in modo efficace”. “Gli occhi sono puntati sui nuovi operatori Android, come Transsion e Honor – prosegue Toby Zhu – che sono decisi ad agire rapidamente nell’aggiornamento dei prodotti e a dedicarsi a tattiche strategiche di go-to-market per conquistare quote di mercato, soprattutto quelli più ‘aperti’, come il Medio Oriente, l’America Latina e il Sud-Est asiatico“.

