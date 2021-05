Sortino, Linkem: “Fwa 5G fondamentale per lo sviluppo del Paese” - CorCom

“Finalmente l’Fwa 5G è considerato una risorsa strategia fondamentale per sviluppo digitale del Paese”. A manifestare tutto il suo entusiasmo è Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem, il quale sottolinea l’importanza – davanti al nuovo scenario tecnologico – “non solo del fare sistema, per agire su procedure e snellimenti, ma anche del ‘fare cose semplici’. Questa leva è essenziale per liberare investimenti – puntualizza – e l’Fwa rappresenta un’occasione per semplificare e accelerare l’infrastrutturazione del Paese”.

Non a caso, Linkem è già in prima linea sulla roadmap del futuro: “Stiamo investendo su tutta nostra infrastruttura per rispondere al meglio alle esigenze di crescita e per completare la migrazione dal 4 al 5G – chiarisce Sortino -, con focus su Mezzogiorno, Sud e aree grigie”.

L’importanza della formazione e dell’innovazione 4.0

Ma liberare risorse significa agire a 360 gradi, dalla componente infrastrutture a competenze e cultura. E allora spazio anche ai progetti di formazione innovativa, come Linkem for Farm, in ambito Agricoltura 4.0: “Su questo terreno ci muoviamo come abilitatori – fa notare Sortino – Siamo una Company as a service che mette insieme competenze, tecnologie e connettività, e abbiamo posato gli occhi sull’agricoltura perché si tratta di un settore dalle grandi potenzialità ma non pienamente modernizzato”. L’obiettivo? Offrire risorse formative per innovare il comparto “ma anche dare opportunità occupazionali. Si tratta di un’opportunità verticale – conclude – che in certe zone darà concrete possibilità di sviluppo”.

