Sparkle e Tim Brasil insieme per proteggere la rete sms da instradamenti fraudolenti - CorCom

Proteggere la rete Sms Application to Person (A2p) da instradamenti fraudolenti e tentativi di bypass illeciti. Questo l’obiettivo del progetto che vede legate le due aziende del Gruppo Tim, Sparkle e Tim Brasil e che vede in campo anche Vox technologies.

“Banche, società di trasporti, aziende sanitarie e altri settori utilizzano sempre più spesso gli Sms A2p per interagire con i propri clienti, autenticare l’accesso ai servizi online e confermare transazioni. La crescita del traffico A2p rappresenta un’importante fonte di reddito per gli operatori mobili che hanno dunque la necessità di proteggere le proprie reti da istradamenti fraudolenti e bypass illeciti per garantire una consegna affidabile, sicura e di alta qualità”, si legge in una nota di Sparkle che annuncia il progetto.

Sms Booster di Sparkle è la soluzione di protezione A2p “più completa sul mercato, in grado di offrire agli operatori di telefonia mobile strumenti per intercettare e bloccare spam e traffico fraudolento, prima che questi fenomeni abbiano un impatto sull’utente finale, e quindi monetizzare le proprie reti in modo ottimale”.

Grazie alla collaborazione fra le due aziende del Gruppo Tim, dal giugno 2020 la rete A2p Sms di Tim Brasil è protetta e monitorata da Sparkle attraverso la piattaforma antifrode Vox360 di Vox Technologies che impiega l’Intelligenza Artificiale e strumenti di analisi sofisticati per contrastare le frodi esistenti e prevenire quelle future. Ogni mese vengono analizzati miliardi di sms per garantire la consegna di tutti i messaggi A2p ai clienti di Tim Brasil attraverso i canali ufficiali e in totale sicurezza.

La soluzione Sms Booster e la capillarità della rete di Sparkle collocano l’operatore come partner di riferimento di aziende e organizzazioni in tutto il mondo per il contrasto alle frodi A2P.

