Sparkle, rientra Elisabetta Romano con il ruolo di presidente

Elisabetta Romano rientra in Sparkle – l’operatore internazionale del Gruppo Tim – con il ruolo di Presidente. La nomina arriva a seguito alle dimissioni di Alessandro Pansa, che ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente di Sparkle e Tesly per concentrarsi nel suo nuovo incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Tim.

Chi è Elisabetta Romano

Elisabetta Romano è entrata a far parte del Gruppo Tim nel 2018 in qualità di Chief Technology Officer per poi assumere nel 2019 la responsabilità della funzione Chief Innovation & Partnership Office e nel 2020 andare alla guida di Sparkle nel ruolo di amministratore delegato di Sparkle – incarico ricoperto oggi da Enrico Bagnasco – e da agosto 2022 diventare Chief Network Operations & Wholesale Officer di Tim.

Laureata in Computer Science, Elisabetta Romano ha un’esperienza trentennale nel campo delle telecomunicazioni, dove si è occupata di strategie aziendali con un approccio orientato allo sviluppo e alla trasformazione del settore in Italia e all’estero. La sua carriera inizia nel 1987 in Alcatel, per poi proseguire dal 1998 in Ericsson, dove nel 2012 è diventata Head of Operations Support Systems presso gli headquarters di Stoccolma. Nel 2015 assume il ruolo di responsabile della Divisione Tv & Media, con sede a Santa Clara in California e, sempre in Ericsson, nel 2017 è stata responsabile della divisione Core Network, occupandosi in particolare dei servizi legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G.

