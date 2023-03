Switch e router: Juniper, Cisco e Ciena i top player

Il mercato mondiale dei router e degli switch per service provider ha superato i 14 miliardi di dollari nel 2022. È il Nord America a fare da traino, con una crescita a due cifre, seguito dalla regione dei Caraibi e dell’America Latina, che ha compensato i cali del mercato in Europa, Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico, area quest’ultima in cui si è registrato un calo dei ricavi a due cifre a causa soprattutto della forte flessione della Cina. A dirlo è un report recentemente pubblicato da Dell’Oro Group, che prende in considerazione anche le performance dei top vendor tecnologici.

Come hanno performato i leader di mercato

Secondo Dell’Oro, Cisco è il primo fornitore mondiale dei router e degli switch per service provider nel 2022, seguito da Huawei, Nokia, Juniper e Zte. Insieme a Juniper e Ciena, Cisco ha fatto registrare le migliori performance di mercato.

In particolare, il punto di forza di Cisco è stato il segmento Core Router, prevalentemente in Nord America. La crescita è stata trainata dal router della serie 8000, che va ad aggiungersi a quello di punta della serie NCS5500, in quella che per gli analisti di Dell’Oro è “una transizione di prodotto riuscita”.

Il successo di Juniper è stato invece determinato da una rinnovata famiglia di soluzioni MX e nello specifico dal nuovo prodotto Asic (Application-specific integrated circuit), denominato “Trio-6”. I fattori chiave sono stati lo chassis della serie MX 10000 e il nuovo router MX304 a fattore di forma ridotto, che ne hanno accelerato l’adozione nella seconda metà del 2022. Dell’Oro classifica questi prodotti nei segmenti Service Provider Edge Router e Aggregation Switch.

La crescita a due cifre dei ricavi di Ciena si è infine basata sull’espansione del portafoglio di router e switch per Service Provider (per esempio, il router di aggregazione coerente serie 8100) e sulla forte adozione del software Vyatta dell’azienda nell’ambito del progetto di routing disaggregato di AT&T.

WEBINAR Sicurezza in ambienti senza perimetro: come fare? Cloud Sicurezza

L’analisi di scenario

“In Nord America, la domanda sostenuta di router Ip ha guidato il mercato, in quanto i service provider di telecomunicazioni e cloud hanno continuato ad aggiornare le loro reti con prodotti che forniscono funzionalità tecnologiche da 400 Gbps e a espandere la capacità della rete per soddisfare livelli di traffico crescenti”, spiega Ivaylo Peev, analista senior di Dell’Oro Group. “Il mercato dei router della regione caraibica e sudamericana ci ha sorpreso con una performance eccezionale nel 2022, registrando una crescita del 15% rispetto all’anno precedente. La crescita della regione riflette i crescenti investimenti dei service provider nella realizzazione del 5G e nelle infrastrutture di backhaul mobile in Brasile, Colombia, Messico e Porto Rico. Inoltre, la forte domanda di banda larga residenziale in tutta la regione ha contribuito in modo significativo ai ricavi. Riteniamo che l’accesso limitato dei fornitori di router cinesi ai sistemi Asic con capacità di 400 Gbps sia un altro fattore chiave che sta deprimendo gli investimenti nelle reti Core in Cina, perché gli operatori vogliono aggiornare le loro reti con la più recente tecnologia disponibile”, continua Peev. “Il rallentamento della costruzione di reti 5G e la relativa espansione delle reti di backhaul mobile in Cina sono stati responsabili del declino del segment Edge e Aggregation Switch dell’Asia Pacifica nel 2022. Ci aspettavamo che gli investimenti si spostassero verso le reti core e metro, ma i ritardi nella pianificazione delle espansioni delle reti SP core in Cina hanno innescato un calo del segmento Core Router in Cina nella seconda metà del 2022″.

Le strategie di sviluppo nel medio termine

Per sfruttare le opportunità dell’assetto attuale del mercato, Dell’Oro raccomanda ai produttori di componenti, ai venditori di apparecchiature, ai fornitori di servizi e alle istituzioni finanziarie di provare a interrogarsi su alcune questioni cruciali. Quali sono i fornitori che guidano i mercati dei service provider e dei router aziendali di fascia alta e quali sono i loro fattori di differenziazione critici? Come e quando gli operatori mobili aggiorneranno i loro router IP per supportare le tecnologie e i servizi 5G? Dove e perché i cloud provider distribuiscono i router nelle loro infrastrutture? Le tecnologie a 400 Gbps sono la risposta per gestire la crescita del traffico Internet?

E infine, le soluzioni hardware e software disaggregate stanno guadagnando quote nei mercati dei router?

@RIPRODUZIONE RISERVATA