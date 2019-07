Tariffe telefoniche, Nuti (Fastweb): “Modificare i prezzi non sia vietato tout court”

Il disegno di legge sulla trasparenza delle tariffe telefoniche, attualmente in esame in commissione Lavori Pubblici del Senato, “non vorrei che fosse letto come una bacchettata sulle mani degli operatori considerati come quelli che non hanno a cuore il bene degli utenti e la creazione di valore in generale”. Così l’institutional affairs manager di Fastweb, Francesca Nuti, durante un’audizione in commissione Lavori Pubblici del Senato su questo tema.

Sul ddl in esame, Fastweb ha poi evidenziato due elementi su cui ha invitato i senatori a riflettere: “l’intervento sulla trasparenza deve essere fatto allo stesso modo su reti fisse e mobili”, poi “se dopo i 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto fossimo impossibilitati a modificarne le condizioni, ci troveremmo in una situazione paradossale in cui il mio fornitore può aumentare i prezzi e io no”, ha spiegato Nuti aggiungendo quindi che l’idea di impedire tout court la possibilità di intervenire sul prezzo “appare restrittiva”.

La trasparenza “accelererà ancora di più il processo della concorrenza ed è uno strumento di per sé idoneo a garantire che i clienti avranno il miglior servizio al miglior prezzo. Sarebbe incongruo limitare le possibilità di un operatore di un settore senza considerare tutti gli altri”, ha concluso Nuti.

