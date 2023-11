Tariffe Tlc, in Italia situazione critica. Idc: “Troppa competizione”

La spesa mondiale per i servizi di telecomunicazioni e pay Tv raggiungerà 1,55 trilioni di dollari nel 2023, con un aumento del 3,0% rispetto al 2022, secondo l’International data corporation (Idc) “Worldwide Semiannual telecom services tracker”. Tuttavia l’Europa occidentale è in stallo e l’Italia si trova in una situazione critica: il nostro Paese è classificato fra quelli in cui gli operatori non riescono ad adeguare i prezzi a causa della concorrenza agguerrita e della tendenza dei clienti a migrare verso offerte più convenienti.

A livello globale, la previsione presentata da Idc nel tracker semestrale è di un punto percentuale superiore alla previsione precedente, pubblicata a maggio, e rappresenta il terzo aumento delle previsioni negli ultimi 12 mesi, dovuto soprattutto alla crescita dell’inflazione. Nei mercati dell’Europa occidentale, invece, pesa il deterioramento della situazione economica, che ha portato Idc a rivedere le previsioni al ribasso.

Tra crisi e guerra dei prezzi: il caso Italia

Le aspettative per il mercato dei servizi di telecomunicazione nell’Europa occidentale sono state leggermente abbassate principalmente a causa di un peggioramento del contesto economico in alcuni paesi chiave, tra cui la Germania. Idc ritiene che questo sia il primo segnale di un nuovo macro-fattore di mercato che metterà sempre più sotto pressione gli attuali tassi di crescita e li porterà lentamente verso il basso verso la fine del periodo di previsione.

L’inflazione pesa anche in Europa: è un fenomeno globale. Ma le tendenze che modella nei diversi mercati locali variano in modo significativo. In molti paesi, gli operatori di telecomunicazioni sono stati autorizzati dalle autorità di regolamentazione ad aumentare le loro tariffe (spesso applicando un modello di indice dei prezzi al consumo), con conseguente sana crescita delle entrate dei servizi su base annuale. In altri paesi, tuttavia, questa mossa ha guidato la migrazione accelerata dei clienti verso pacchetti tariffari e operatori più economici e, quindi, i tassi di crescita del valore sono molto più bassi degli aumenti tariffari nominali.

Un terzo gruppo comprende paesi come l’Italia, dove la situazione competitiva non ha permesso agli operatori di fare alcun aggiustamento tariffario.

Infine, in un quarto gruppo di paesi, principalmente i paesi in via di sviluppo dell’Europa orientale e dell’Africa, gli aumenti tariffari sono stati impediti dal basso potere d’acquisto della popolazione.

L’iper inflazione sui mercati globali

L’inflazione galoppante di alcuni mercati mondiali ha portato Idc a rivedere fortemente al rialzo le previsioni di spesa. In particolare si tratta dei mercati di Medio Oriente e Africa (Mea) e America Latina. L’iperinflazione che si verifica in paesi come Turchia, Uganda, Egitto e Argentina fa sì che sia diventato normale vedere Arpu trimestrali (entrate medie per utente) crescere di oltre il 50% su base annua.

La sfida per le telco

In generale, i prezzi di tutti i beni e servizi sono in aumento ovunque da tempo. La crescita economica ha recentemente iniziato a rallentare a seguito degli aumenti dei tassi di interesse della Banca centrale. I consumatori e le imprese cercano di mantenere un equilibrio tra costi crescenti e budget limitati. Anche se nessuno fa a meno dei servizi di telecomunicazione, qualsiasi aumento eccessivo delle tariffe potrebbe influenzare la domanda.

“Gli operatori devono valutare attentamente ogni singolo mercato per la tolleranza agli aumenti dei prezzi”, ha detto Kresimir Alic, direttore della ricerca, Worldwide telecom services di Idc. “Dovrebbero valutare e confrontare continuamente i mix di prodotti, la qualità dei servizi, i prezzi e le capacità di assistenza clienti di tutti i partecipanti dal lato dell’offerta. Tali informazioni dovrebbero aiutarli a trovare una percentuale magica che non spaventerà i clienti, avrà un impatto positivo sui ricavi e li aiuterà a mantenere margini sani in questi tempi turbolenti”.

Il mobile cresce più di tutti, pay Tv in lieve calo

L’analisi per tipo di servizi di telecomunicazione conferma che il mobile è e rimarrà il segmento più grande guidato dalla crescita dell’utilizzo dei dati mobili e delle applicazioni machine-to-machine (M2M), che stanno compensando il calo della spesa per i servizi vocali e di messaggistica mobile.

Anche il segmento dei servizi di dati fissi crescerà guidato dalla necessità di servizi di larghezza di banda più elevata. La spesa per i servizi vocali fissi diminuirà nel periodo di previsione poiché i ricavi della voce Tdm in rapido calo non vengono compensati dall’aumento della voce Ip.

Il mercato tradizionale della pay-tv diminuirà leggermente nel periodo di previsione a causa della crescente popolarità dei servizi video on demand (VoD) e over the top (Ott), ma questi servizi rimarranno una parte importante delle offerte multi-play dei fornitori di telecomunicazioni in tutto il mondo.

