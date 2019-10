TeamSystem compra TechMass: avanti tutta su Industria 4.0

TeamSystem compra la maggioranza (51%) di TechMass, startup attiva nella progettazione e nello sviluppo di software per digitalizzare i processi produttivi. Le parti coinvolte nella compravendita in qualità di venditori sono state auxiell, Gellify Digital Investment e Andrea Massenz – che mantengono una quota di minoranza in TechMass – ed H-Farm Spa.

Con questa operazione – che porta a 25 il numero di società innovative acquisite dal 2015 a oggi – il Gruppo rafforza ulteriormente la propria offerta dedicata alla trasformazione digitale delle imprese, investendo nel settore “Industria 4.0”, previsto in significativa crescita nei prossimi anni.

Inoltre, la sinergia con TechMass permette a TeamSystem di dare seguito al potenziamento strategico sul cloud della propria gamma di soluzioni “Industria 4.0”, lavorando per implementare una connessione sempre più forte tra gli impianti produttivi e i propri sistemi gestionali.

Il prodotto di punta di TechMass è una soluzione in cloud – disponibile tramite web e app sia via desktop che mobile – in grado di ottimizzare i processi industriali e di appoggiare le aziende manufatturiere nel loro percorso di crescita e miglioramento. Il sistema fornisce agli addetti di linea strumenti e informazioni in tempo reale per monitorare le performance delle linee e ottimizzare i processi industriali, con un approccio unico e innovativo nel suo genere

“L’Italia staziona stabilmente tra i maggiori Paesi esportatori a livello globale ed è la seconda potenza manifatturiera in Europa dopo la Germania – sottolinea Federico Leproux, ceo di TeamSystem – Non c’è dubbio che per rimanere competitivi nello scenario internazionale, il sistema industriale italiano debba continuare a cogliere l’opportunità dell’attuale processo di digitalizzazione e trasformare gli stabilimenti in ottica ‘Industria 4.0’. Le fabbriche sono sempre più digitali, sempre più interconnesse. L’Industria 4.0 sta lentamente ridefinendo il modo di produrre, grazie all’utilizzo dei dati, a una potenza di calcolo sempre maggiore, all’Internet delle Cose, ma anche all’interazione tra uomo e macchina. In questo contesto, riteniamo strategica l’acquisizione di una società come TechMass, perché permette a TeamSystem di espandere la propria offerta digitale rivolta alle aziende, integrando nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e sviluppando sinergie grazie alle competenze esterne”.

“TechMass è nata con la missione di fornire alle aziende la possibilità di rimanere competitivi in un mercato manifatturiero sempre più globale, grazie a strumenti e metodologie facilmente accessibili anche dalle piccole e medie imprese – spiega Andrea Massenz, fondatore e ceo di TechMass – L’ingresso di TechMass all’interno di un Gruppo prestigioso e innovativo come TeamSystem rappresenta il passo ideale per raggiungere, nel modo più veloce possibile, la capillarità e la scalabilità necessarie per il segmento delle Pmi. La partnership con TeamSystem, infatti, ci permetterà di raggiungere la nostra missione, mettendo a fattor comune le nostre soluzioni con la strategia di digitalizzazione del Gruppo”.

