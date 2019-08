Tegola Antitrust sulle big telco: nel mirino i servizi in fibra

Tegola Antitrust sulle telco. Il Garante ha sanzionato Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb per pratiche commerciali scorrette relativa alle offerta dei loro servizi tramite la fibra ottica.

Nel dettaglio, si legge nel bollettino pubblicato oggi, le multe del’Antitrust sono state pari a 200mila euro per Tim, a 350mila euro per Wind, 125mila euro per Fastweb e 200mila euro per Vodafone. Nei diversi dispositivi l’Autorità fa riferimento tra l’altro alla mancanza di “adeguati richiami circa le possibili limitazioni tecnologiche e geografiche dei servizi di connettività basati sulla fibra” e alla insufficiente chiarezza delle compagnie circa i costi aggiuntivi connessi all’erogazione dei servizi che utilizzano la fibra.

@RIPRODUZIONE RISERVATA