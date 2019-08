Telco Global Awards, l’Italia fuori dal gotha delle Tlc mondiali

Nessun riconoscimento per le telco e i vendor operativi in Italia alla 21ma edizione dei World Communication Awards, il Premio internazionale dedicato all’innovazione sul fronte infrastrutturale ma anche della security, del cloud, dell’Iot e dei servizi. La shortlist dei vincitori delle 24 categorie in concorso – che saranno premiati in una cerimonia pubblica il prossimo 30 ottobre a Londra – vede in pole position numerose telco europee nonché i principali player americani e cinesi. Ma nessun progetto portato avanti in Italia è stato ritenuto degno di nota nonostante il nostro Paese sia fra i più attivi sul fronte in particolare del 5G.

“Giudicare questi premi è un’operazione seria considerata la quantità e la qualità delle candidature che abbiamo ricevuto quest’anno. Mentre l’industria globale delle telecomunicazioni fa i primi tentativi nel suo viaggio nel 5G, sia gli operatori che i distributori stanno pompando denaro in iniziative di ricerca e sviluppo. Quest’anno ci si è concentrati davvero sull’innovazione, sia nel settore della telefonia mobile sia in quello della rete fissa “, ha dichiarato un portavoce della giuria a Total Telecom che ha appena svelato la shortlist.

Tutti i vincitori del World Communication Awards 2019

Most Innovative IoT Solution

Altice Portugal – IoT Connect

Inseego – Ctrack Aviation Asset Tracking Solution

Liquid Telecom – Improving Fishing Yields in Kenya

Mojio Motion – Connected Car Solution

Telekom Research & Development – TM Smart Helmet

Vodafone UK – V by Vodafone

Cloud Ecosystem Award

France-IX – Peering Services & Marketplace

Red Hat

Telia Carrier – Cloud Connect

ZTE Corporation – ZTE Light Cloud

Smart Cities Award

PCCW Global

Telekom Research & Development – Open Innovation Platform (OIP)

ZTE Corporation – ZTE 5G Ultra-High-Precision Time Synchronization

Best Operator in an Emerging Market

Digicel – Connecting the Unconnected in Papua New Guinea (PNG)

GlobeNet – Ready today for tomorrow

Reliance Jio

SatADSL – Cloud Based Service Delivery Platform (C-SDP)

Smart Communications

IPTV Innovation Award

KT – GiGA Genie

MEO – TV Experience

Reliance Jio Infocomm – JioTV

Smart Communications – Smart Free YouTube Everyday

The Platform Award

Altice Portugal – Advanced Business Communications platform

Comviva – Mobqiuity Money

Content Guru – Storm

ngena – SD-WAN-as-a-Service platform

Nokia – AVA Cognitive Services Platform

Telstra – The Telstra Enterprise Cloud Connectivity (TECCo) platform

ZTE Corporation – ZTE VMAX Intelligent Big Data Platform

Regional Wholesale Operator

GlobeNet – Ready Today For Tomorrow

Liquid Telecom

MTN – GlobalConnect

Telin

UFINET – Latin American Telecom Market

Best Wholesale Operator

Deutsche Telekom Global Carrier

NTT Communications

Orange Wholesale France

PCCW Global

Telia Carrier

Network Security Innovation

CITIC Telecom CPC – TrustCSI Secure AI

Huawei – Signaling Security Solution

KT – GiGAstealth

Mobileum – Signalling Firewall

SingTel – Trustwave Managed Security Services

Tollring – iCS Protect

The Innovation Award Vendor

DriveNets – Network Cloud

Netcracker Technology – Netcracker Business Cloud

Sigma Systems – Sigma Portfolio Inventory

Synchronoss – The Synchronoss Digital Experience Platform

Telekom Research & Development – TM Smart Helmet

ZTE Corporation – ZTE AI CDN

Wireless Innovation Award Vendor

Blu Wireless – Fixed Wireless Access solution

Huawei – 5G MEC Solution

Openwave Mobility – RAN Congestion Manager

Parallel Wireless – ALL G software enabled Open RAN

ZTE Corporation – ZTE Elastic Network Slicing (IP+Optical)

Radisys – MobilityEngine First-To-Market 3GPP R15 Compliant 5G Software Suite

The NFV Innovation Award

Huawei – Fully Converged Cloud Core Network for 5G

Parallel Wireless – virtual 5G native architecture

Red Hat – Technology for NFV

Saudi Telecom Company – STC Telco Cloud

VMware vCloud – NFV for OpenStack

ZTE Corporation – ZTE NFVI SDN Solution

The Innovation Award Operator

Elisa Corporation – Elisa Virtual NOC

KT Dr. Lauren – AI-powered Network O&M Expert

NTT Communications – Software Router

Reliance Jio Infocomm – JioInteract

SK telecom – AI Powered Analytics for 5G

Best Enterprise Service

AT&T – SD-WAN (network-based)

Comviva – Ngage Messaging Platform

PCCW Global – Console Connect

Singtel – Liquid Infrastructure

SK Telecom – 5G Use Case

Digital Transformation Award

Altice Portugal – 360 DIGITAL EXPERIENCE

Huawei Technologies – B2B Digital Transformation

MegaFon – Unified billing system

Netcracker Technology – Digital Transformation Solutions

Ooredoo Oman

ZTE Corporation – China Mobile NB-IoT Network

Best Network Transformation Initiative

Altice Portugal – Global Operation Centre Automation

JT Group – Gigabit Jersey full-fibre network infrastructure

Proximus in partnership with Nokia – Automation Datacentre Facilities

Saudi Telecom Company – STC Infrastructure Transformation Initiative

TalkTalk Business – Network Brilliance Programme

The Social Contribution Award

Digicel Group – Digicel Mon Cash (Haiti)

Digicel Group – Digicel Papua New Guinea Education

Reliance Jio Infocomm – JioPhone

Smart Communications – LearnSmart Mother Tongue-Based Literacy Apps

Telecom Egypt – E-Blood Banking System

Viettel Peru – Internet for Schools

The Broadband Pioneer Award

CBNL – Millimetre Wave fixed wireless access services for Sudan

CityFibre – Fibre-to-the-Premises broadband rollout, in partnership with Vodafone

Gigaclear

JT Group – Gigabit Jersey

Singtel – Intelligent Fibre Broadband

ZTE Corporation – ZTE eWBB

Customer Experience Award

BT Enterprise – Great Conversations

Evolving Systems – Orange Thank You Loyalty Program

Far EasTone Telecommunications Co – FET Self Care App

KT – HDMS (Home Device Management System)

TalkTalk Business – One Plan

Telia Carrier

5G Leadership Award

Inseego with Verizon and Columbia University – VR Telemedicine over Live 5G Network in Maui

KT – World’s First 5G Commercialization

Ooredoo Qatar

Saudi Telecom Company – STC 5G Leadership

Worcestershire 5G Consortium

CTO of the Year

CityFibre – David Tomalin

iBASIS – Ajay Joseph

M247 – Kevin Paige

O2 – Brendan O’Reilly

Ooredoo Kuwait – Shaima Othman Al-Najdi (Formerly CTO)

Telefónica – Enrique Blanco

Woman in Telecoms Award

Altice Portugal – Filipa Martins

AT&T – Barbara Stark

Bridge Alliance – Ong Geok Chwee

Digicel Group – Nikima Royer Jno Baptiste

Hyperoptic – Dana Tobak CBE

NTT Communications – Akiko Kudo

SatADSL – Caroline de Vos

Operator of the Year

Elisa Corporation

GlobeNet

GTT

Hyperoptic

NTT Communications

CEO of the Year

CityFibre – Greg Mesch

GlobeNet – Eduardo Falzoni

iBASIS – Alexandre Pebereau

UFINET – Iñigo García del Cerro

