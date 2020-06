Telco per l’Italia 2020, vi aspettiamo alle 17!

La resilienza delle telco al tempo del Coronavirus

18 giugno dalle 17 alle 18.30

Le reti hanno dimostrato massima tenuta al crescente traffico dati. E gli operatori hanno tempestivamente attuato misure e interventi ad hoc a garanzia della connettività in tutto il Paese con iniziative mirate a rafforzare le infrastrutture nonché a fornire agli utenti capacità aggiuntiva in termini di Giga e velocità. Il tutto senza extra-costi per i consumatori. L’emergenza Coronavirus è stata un test importante per le reti: ecco come è andata e come sta andando nella Fase 2

17.00 Apertura dei lavori – Mila Fiordalisi, Direttore CorCom

17.05 Intervento di Andrea Rangone, Presidente Digital360

17.15 Intervento di Antonio Nicita, Commissario Agcom

17.25 Tavola Rotonda – La resilienza delle telco al tempo del Coronavirus

Partecipano:

Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale Open Fiber

Benoit Hanssen, Chief Technology Officer WindTre* (da confermare)

Benedetto Levi, Amministratore Delegato Iliad

Carlo Nardello, Chief Strategy, Customer Experience and Transformation Officer Tim

Walter Renna, Chief Operating Officer Fastweb

Fabrizio Rocchio, Chief Tecnology Officer Vodafone Italia

18.25 Chiusura dei lavori – Mila Fiordalisi

PER REGISTRARSI CLICCARE QUI

@RIPRODUZIONE RISERVATA