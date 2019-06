Telco per l’Italia, il nostro reportage

Edizione record per Telco per l’Italia, che ha fatto il pieno di presenze con 1.180 iscritti, 34 speaker e 22 sponsor. “La rete delle reti” il titolo che abbiamo scelto quest’anno e attorno a cui abbiamo costruito il dibattito. Molti gli spunti emersi, molte le proposte e molte le idee condivise in questa lunga giornata. Fibra e 5G rappresentano i pilastri della nuova competitività e non a caso i riflettori si sono accesi sulla necessità di spingere l’acceleratore sui progetti in corso e su quelli da avviare. Ma per accelerare bisognerà rivedere le regole del gioco, mettere a punto un piano di investimenti di lungo periodo, sfruttare al meglio i fondi europei, ottimizzare l’uso delle risorse frequenziali, abbattere al minimo i costi valorizzando gli investimenti: queste le priorità indicate dai protagonisti di Telco per l’Italia.

A seguire il nostro reportage

