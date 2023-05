Telco per l’Italia, la nostra agenda (work in progress)

Appuntamento a Roma il prossimo 15 giugno con l’edizione 2023 di Telco per l’Italia (QUI PER AGENDA E ISCRIZIONE). Faremo il punto della situazione con i rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali e internazionali, delle associazioni, dei sindacati e soprattutto con i player dell’industry, le telco e quest’anno anche con le big tech per affrontare la questione del coinvolgimento degli Ott nell’infrastrutturazione a banda ultralarga, piano a cui lavora la Commissione europea nell’ambito del nuovo Connectivity Package.

Riflettori sulla crisi delle Tlc e sulle possibili vie di uscita: ne parleremo con i rappresentanti delle associazioni di settore, dei sindacati e del forze politiche.

Fondamentale la doppia transizione digital & green: si evolvono i modelli di business e soprattutto le offerte e i servizi dei player di mercato a sostegno della ripresa e di una nuova competitività.

La nostra Agenda

Ad aprire i lavori sarà come da tradizione il presidente di Digital360 Andrea Rangone. A rappresentare il Governo il Sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, e sarà con noi Franco Accordino, Head of Unit “Investment in High-Capacity Networks” della Commissione Europea. Sul fronte istituzionale anche Massimiliano Capitanio, commissario Agcom.

Associazioni e sindacati si confronteranno sul tema della crisi delle Tlc e dell’evoluzione dello scenario nazionale e internazionale: con noi Alessandro Gropelli, Vice Direttore generale Etno, Laura Di Raimondo, Direttore generale Asstel, Luigi Piergiovanni, Presidente del Gruppo Tlc Anie. E i rappresentanti delle tre principali sigle sindacali: Alessandro Faraoni, Segretario generale Fistel Cisl, Fabrizio Solari, Segretario generale Slc Cgil e Salvo Ugliarolo, Segretario generale Uilcom.

A dibattito anche i rappresentanti dei partiti politici: Andrea Dara, Deputato Lega e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera, Salvatore Deidda, Deputato Fratelli d’Italia e Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera, Maurizio Gasparri, Senatore Forza Italia e Vice Presidente del Senato, Antonino Iaria, Deputato Movimento 5 Stelle e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera, Roberto Morassut, Deputato Partito Democratico e Vice Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera e Giulia Pastorella, Deputata Azione e componente Commissione Trasporti e Tlc Camera.

Ma i veri grandi protagonisti saranno i rappresentanti dell’industry, dalle Tlc agli over the top, e della filiera dell’Ict e del digitale. La nostra agenda è work in progress. Confermata la presenza di Pietro Labriola, Amministratore delegato Tim. Con noi anche Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy Google Italy, Federico Protto, Amministratore delegato Retelit e Irideos, ancora, Giada Cosentino, Presales Director Zte Italia, Francesco De Bettin, Presidente Dba Group, Michele Gressani, Managing Director Sirti Telco Infrastructures e Luca Rubaga, Managing Director, Sirti Digital Solutions. E la lista dei player sarà molto più corposa e la aggiorneremo man mano.

Vi aspettiamo il 15 giugno a Roma presso Roma-Eventi Piazza di Spagna

