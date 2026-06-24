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Telco per l’Italia, torna a Roma lo storico summit dedicato alla filiera

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Oggi il confronto tra istituzioni, operatori e analisti sull’efficientamento delle reti: focus su sostenibilità degli investimenti, innovazione e nuove architetture di rete. Atteso l’intervento del sottosegretario Alessio Butti

Pubblicato il 24 giu 2026
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Federica Meta

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Non è più soltanto copertura e connettività. La nuova fase delle telecomunicazioni si gioca sulla capacità di costruire reti più efficienti, sostenibili e intelligenti, in grado di reggere la crescita della domanda di connettività senza moltiplicare costi, duplicazioni e complessità operative. Per gli operatori, il tema diventa sempre più industriale: investire nelle infrastrutture resta indispensabile, ma farlo con modelli più razionali è ormai una condizione decisiva per la tenuta del mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Federica Meta è direttrice di CorCom, testata italiana specializzata in Tlc, economia digitale, innovazione

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