Telco per l’Italia, torna a Roma lo storico summit dedicato alla filiera

Non è più soltanto copertura e connettività. La nuova fase delle telecomunicazioni si gioca sulla capacità di costruire reti più efficienti, sostenibili e intelligenti, in grado di reggere la crescita della domanda di connettività senza moltiplicare costi, duplicazioni e complessità operative. Per gli operatori, il tema diventa sempre più industriale: investire nelle infrastrutture resta indispensabile, ma farlo con modelli più razionali è ormai una condizione decisiva per la tenuta del mercato.