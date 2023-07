Telebit acquisisce i “Servizi digitali” di Alpitel per circa 2 milioni

I “Servizi digitali” di Alpitel passano nelle mani di Telebit. La società guidata da Giacomo Quarta annuncia in anteprima a CorCom il completamento dell’acquisizione per circa 2 milioni di euro . Operazione che rafforza la presenza sul mercato nonché competenze e certificazioni. In dettaglio la business unit “Servizi Digitali” di Alpitel va a confluire nella divisione “Digital Services” di Telebit, azienda che ha chiuso il 2022 con 225 milioni di ricavi e vanta oltre 1.400 dipendenti, 28 sedi in Italia e 4 in Brasile.

Accompagnare imprese e PA nella digital era

“L’acquisizione del ramo Servizi Digitali di Alpitel si inserisce nella strategia di sviluppo del Gruppo tracciata nel piano industriale, che prevede come asse fondamentale di crescita la risalita nella catena del valore dei servizi erogati. La Divisione Digital Services, ancor di più dopo questa operazione, si propone come un player di riferimento per lo sviluppo di servizi di progettazione e integrazione di soluzioni Ict che accompagnino le imprese e la PA nella digital era”, sottolinea Giacomo Quarta (a sinistra nella foto), ceo del gruppo Telebit.

Spinta alla crescita grazie a competenze e certificazioni

In dettaglio l’acquisizione consente di consente di “rafforzare ulteriormente le competenze in ambito networking, cybersecurity, IoT e Smart-X, e di consolidare le partnership e le certificazioni con i principali vendor del settore, ottenendo tra le altre la certificazione Cisco Gold – spiega Massimo Nava (a destra nella foto), Head of Digital Services Division di Telebit – Si estende infine la presenza di mercato, acquisendo, nell’ambito dell’operazione, importanti contratti con clienti primari dei settori Telco, Media, Public, Utilities e Transportation. L’operazione, dunque, ci consente di accelerare il percorso di crescita già avviato nei mesi scorsi”.

