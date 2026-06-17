Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

il caso

Telemarketing selvaggio, nuovo stop al divieto anche per le Tlc

Home Telco
Indirizzo copiato

Alla Camera la maggioranza ha annunciato la presentazione di quattro emendamenti soppressivi al decreto già approvato dal Senato: una proposta di modifica che mira a eliminare l’estensione dell’inibizione di iniziative commerciali telefoniche anche alle telecomunicazioni

Pubblicato il 17 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Telemarketing,Representative,Or,Sales,Agents,Sitting,At,Workplace,Wearing,Headset

Stop all’estensione del divieto di telefonate commerciali all’ambito delle telecomunicazioni. Verrà infatti modificato, nel passaggio odierno alla Camera, il cosiddetto decreto Carburanti ter che, oltre a recare disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede anchela norma sul telemarketing selvaggio, che per l’appunto mette sullo stesso piano le iniziative commerciali per l’energia e il gas e quelle delle Tlc, ampliando di fatto il raggio deldecreto Bollette introdotto ad aprile. La norma era stata approvata il 10 giugno come emendamento al decreto Accise ter in Commissione Finanze al Senato. Ma ora si va verso il nulla di fatto, a causa del fatto che gli emendamenti in questione sarebbero “esorbitanti”, quindi fuori contesto, rispetto al tema centrale del decreto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Domenico Aliperto

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Fioretti Filippo

  • future proof

    AI nelle telco, il nodo concorrenza rischia di frenare la corsa

    08 Mag 2026

    di Nicolò Cagnato e Filippo Fioretti

    Condividi
  • Europa – Commissione Ue – Unione europea – Bruxelles

  • il progetto

    Cavi sottomarini, l'Ue vara il toolbox di sicurezza: stanziati 347 milioni

    05 Feb 2026

    Condividi
  • Info-Tech Research Group-Data Priorities 2026- AI Adoption Expos

  • l'analisi

    Data quality: l’adozione dell'AI mette a nudo i limiti e apre il dossier governance

    02 Feb 2026

    Condividi
  • Screenshot 2025-12-18 alle 13.09.17

  • il report

    Da Telco a TechCo: la roadmap “first-mover” per trasformare la rete in piattaforma

    18 Dic 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x