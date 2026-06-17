Stop all’estensione del divieto di telefonate commerciali all’ambito delle telecomunicazioni. Verrà infatti modificato, nel passaggio odierno alla Camera, il cosiddetto decreto Carburanti ter che, oltre a recare disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, prevede anchela norma sul telemarketing selvaggio, che per l’appunto mette sullo stesso piano le iniziative commerciali per l’energia e il gas e quelle delle Tlc, ampliando di fatto il raggio deldecreto Bollette introdotto ad aprile. La norma era stata approvata il 10 giugno come emendamento al decreto Accise ter in Commissione Finanze al Senato. Ma ora si va verso il nulla di fatto, a causa del fatto che gli emendamenti in questione sarebbero “esorbitanti”, quindi fuori contesto, rispetto al tema centrale del decreto.