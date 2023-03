L’offerta non vincolante da 18 miliardi per Netco, presentata da Cdp e Macquarie, non è in linea con il valore degli asset. È quanto ha deliberato il cda di Tim. E c’era da aspettarselo considerato il precedente giudizio espresso sull’offerta da 20 miliardi presentata da Kkr e le esternazioni dei giorni scorsi del ceo di Vivendi – principale azionista di Tim – Arnaud de Puyfontaine.

Non sono bastate dunque la più elevata porzione in cash (nell’ordine dei 2-2,5 miliardi) proposta da Cdp e Macquarie e la clausola sul personale in ServCo a spianare la strada. Il Consiglio ha esaminato il contenuto del Consorzio (Cdp-Macquarie) e della Nbo (Macquarie agisce per conto di un gruppo di fondi di investimento gestiti o assistiti dal Gruppo Macquarie Infrastructure and Real Assets), anche con l’ausilio delle analisi e degli approfondimenti svolti dal management con il supporto degli advisor – rende noto Tim in una nota.

Kkr e Cdp-Macquarie potranno rilanciare

Le due offerte restano comunque sul tavolo – quella di Kkr ha una deadline fissata al 24 marzo, quella di Cdp-Macquarie al 31 marzo. E il cda ha deciso di dare agli offerenti, a parità di condizioni, la possibilità di accedere ad una serie di informazioni aggiuntive al fine di poter valutare il miglioramento delle proposte e dunque di rilanciare. “Alla luce delle informazioni ricevute, il Consiglio ha molto apprezzato l’interesse espresso nella Nbo e del Consorzio, pur considerando che la stessa – al pari della Nbo di Kkr – non riflette il valore dell’asset e le aspettative di Tim – spiega la telco in una nota -. Pertanto, conformemente a quanto avvenuto nel contesto dell’Nbo di Kkr, per favorire l’allineamento delle condizioni dell’operazione proposta rispetto al quadro strategico rilevante per Tim, il Consiglio ha deliberato di mettere a disposizione del Consorzio – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della Nbo del Consorzio”.

È stato fissato al 18 aprile il termine per sottoporre nuove proposte.

Processo regolato per l’accesso ai dati



A tal proposito il cda ha dato mandato all’Ad Pietro Labriola affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi gli offerenti, per il tramite dei propri advisor, una process letter che indichi i termini a cui verrà dato loro accesso a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli offerenti; le forme attraverso le quali ciascuno di essi potrà presentare entro il termine del 18 aprile un’offerta migliorativa non vincolante.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di attribuire al Comitato Parti Correlate il compito di espletare le proprie funzioni istruttorie in relazione a entrambe le offerte.

