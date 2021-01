Tim e Kena Mobile, ecco le prime offerte 2021 per i nuovi clienti - CorCom

Partiranno dadlla metà del mese di gennaio le offerte di Tim e del suo second brand Kena Mobile per gli utenti che provengono da altri operatori mobili .

Nel caso specifcio di Tim il nuovo portafoglio prevede l’offerta a 9,99 euro mensili con 50 GB di traffico dati, di cui 6 GB validi in roaming UE, oltre che chiamate e sms illimitati senza alcun contributo di attivazione.

Quanto a Kena, i clienti provenienti da altri operatori mobili potranno contare sulla nuova offerta a 9,99 euro mensili con 100 GB di traffico dati , di cui 5,5 validi in roaming EU, chiamate e SMS illimitati. Per i clienti provenienti dagli altri operatori mobili e per i nuovi numeri – si legge in una nota dell’operatore – sarà disponibile l’offerta a 12,99 Euro/mese con 70 GB di traffico dati (di cui 7,5 GB validi in roaming EU), chiamate e SMS illimitati. Per entrambe le offerte il contributo di attivazione è gratuito.

Per i nuovi numeri saranno inoltre disponibili l’offerta a 7,99 Euro/mese, che prevede 50 GB di traffico dati (di cui 4,5 GB validi in roaming EU), chiamate e SMS illimitati – il contributo di attivazione è, anche in questo caso, gratuito – e l’offerta a 11,99 Euro/mese con 100 GB di traffico dati (di cui 7GB validi in roaming EU), che prevede anche 10 minuti di chiamate e 10 SMS, con contributo di attivazione 9,99 euro.

