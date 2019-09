Tim, è la sostenibilità la bussola del business

Tim si conferma per il sedicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability Index Europe (Djsi Europe). Si tratta di un riconoscimento – si legge in una nota dell’azienda – che conferma l’impegno del gruppo nell’integrazione della sostenibilità all’interno della strategia aziendale. La presenza di Tim negli Indici di Sostenibilità Dow Jones si affianca alla partecipazione del gruppo in altri importanti indici mondiali di sostenibilità e sistemi di valutazione, come la serie di indici Ftse4Good e Euronext Vigeo Eiris.

La revisione annuale per l’ammissione agli Indici di Sostenibilità del Dow Jones avviene a seguito di un rigoroso processo di valutazione dell’azienda svolto da agenzie di rating specializzate che, sulla base di oltre cento domande, ne analizzano la performance finanziaria e non, sulla base di criteri di natura generale e settoriale, che considerano tra gli altri le relazioni con i clienti e le persone del gruppo, l’innovazione e la ricerca, la gestione dei rischi, le strategie relative ai cambiamenti climatici, la catena di fornitura e l’analisi degli impatti socio-ambientali del business.

La presenza di un’azienda negli indici di sostenibilità è un elemento di crescente interesse nella valutazione degli investitori che, con sempre maggiore frequenza, prendono in considerazione anche parametri non finanziari nelle loro scelte di portafoglio, ritenendo le aziende sostenibili meno rischiose nel medio-lungo termine rispetto ad aziende che non soddisfano requisiti di natura ambientale, sociale e di governance.

