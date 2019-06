Tim, ecco la squadra “in missione” a Bruxelles

Taglio del nastro per la nuova sede di rappresentaza di Tim a Bruxelles, alla presenza del Presidente Fulvio Conti, dell’Ad Luigi Gubitosi e con la partecipazione del Direttore Generale di DG Connect Roberto Viola e di diversi europarlamentari tra gli ospiti dell’evento.

L’ufficio – riaperto dopo due anni di assenza, anche in previsione del nuovo ciclo di lavori che riguarderanno il settore delle tlc – risponde al Direttore Regulatory Affairs di Tim, Giovanni Moglia e al Direttore Public Affairs di Tim, Alessandro Picardi, ed è gestito per la parte regolatoria da Giacomo Robustelli, responsabile International and European Regulatory Affairs, con particolare riferimento a regolamentazione, equivalence e concorrenza e per la parte istituzionale da Caterina Bortolini, responsabile International and European Institutional Affairs, con particolare riferimento alla rappresentanza della posizione aziendale presso le Commissioni e il Parlamento Europeo.

