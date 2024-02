Tim fa scuola in Europa: via alla Netco made in Uk

Non solo Tim. Anche nel Regno Unito al via la nascita di una Netco, alias di una wholesale company della fibra in chiave di scorporo infrastrutturale. Ed esattamente come per il progetto di Tim restano fuori dal perimetro la rete mobile e i servizi B2B.

Ad annunciare il progetto è Virgin Media O2 con gli azionisti Liberty Global e Telefónica. La newco “sosterrà l’adozione e lo sviluppo della fibra, fornirà nuove opzioni di finanziamento e una piattaforma per potenziali opportunità di consolidamento altnet, creerà il più grande challenger di rete fissa dedicato nel paese, offrendo una chiara scelta all’ingrosso su larga scala per altri fornitori come alternativa principale a Openreach di BT”, si legge nella nota che annuncia la notizia.

“Questa è un’evoluzione logica della nostra strategia per la fibra che crea un’entità di rete chiara, focalizzata e su larga scala all’interno della famiglia Virgin Media O2 che sostiene il nostro passaggio a una rete completamente in fibra e rafforza la nostra posizione come principale challenger di Openreach nel mercato”, spiega il ceo Lutz Schüler. “Lavorando a stretto contatto con i nostri azionisti, questo business di rete fornirà una piattaforma per potenziali consolidamenti altnet e opportunità all’ingrosso in futuro, offrendo una scelta di rete su larga scala per altri fornitori, oltre a offrire opzionalità di finanziamento”.

La Netco Uk

Netco sarà una sussidiaria interamente consolidata di Virgin Media O2 e avrà un impatto neutro sulla leva finanziaria e sulla struttura di credito dell’azienda, comprenderà gli asset di rete via cavo e fibra dell’operatore che coprono oggi 16,2 milioni di locali in tutto il Regno Unito.

In linea con l’attuale strategia di rete di Virgin Media O2, “Netco si concentrerà sul completamento del programma di aggiornamento alla fibra che prevede la sovrapposizione della rete via cavo esistente con fibra integrale. La struttura offre anche opzionalità e flessibilità per il futuro in termini di finanziamento e per svolgere un ruolo nel potenziale consolidamento altnet, oltre a perseguire opportunità all’ingrosso come alternativa di rete su larga scala”.

La rete mobile e il B2B

Le unità consumer e B2B di Virgin Media O2 nonché la rete mobile continueranno a servire milioni di clienti con una gamma di servizi di connettività che evolveranno nel tempo. Tramite un accordo all’ingrosso, Netco collegherà l’intera base di clienti fissi di Virgin Media O2, fornendo entrate e flussi di cassa “attraenti fin dal primo giorno di operatività”.

Gli asset mobili di Virgin Media O2 non faranno parte di Netco.

Il ruolo di Nexfibre

Nexfibre, la joint venture indipendente per la fibra tra Liberty Global, Telefónica e Infravia, continuerà a operare separatamente concentrandosi sull’espansione della rete in fibra nelle aree di nuova costruzione.

Una volta completata tutta la prevista costruzione in fibra, le reti NetCo e Nexfibre raggiungeranno un totale combinato fino a 23 milioni di case, che vedrà una chiara competizione di rete in fibra su larga scala nel Regno Unito, con una copertura di circa il 75% del paese. Virgin Media O2 e Nexfibre hanno oggi un’ampiezza di copertura in fibra integrale di oltre 4 milioni di unità.

