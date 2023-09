Tim, il dossier Netco arriva in Parlamento. Il titolo riaggancia i 30 centesimi

Avanti tutta sul dossier Netco: il decreto che ha messo nero su bianco la cornice dell’operazione che consente al Mef di entrare in Netco fino a una quota di minoranza del 20% per un massimo di spesa pubblica di 2,2 miliardi è stato pubblicato in Gazzetta il primo settembre. Il dossier dovrà essere esaminato in Parlamento – probabilmente confluirà nel decreto Asset – ma i riflettori in questo momento sono puntati sulle questioni Antitrust ossia sul via libera all’operazione da parte della Commissione Ue. Se la commissaria Margrethe Vestager si autosospendesse dall’incarico – qualora restasse in corsa per la presidenza della Bei (Banca europea investimenti) il dossier Netco potrebbe arrivare sul tavolo del commissario Paolo Gentiloni.

Vivendi punterebbe a una valutazione di 23 miliardi

Vivendi secondo indiscrezioni stampa punterebbe a una valutazione di 23 miliardi, alias il range più alto nell’offerta del fondo americano Kkr la cui proposta vincolante è attesa entro il 30 settembre anche se secondo alcune fonti stampa la deadline potrebbe slittare di una quindicina di giorni. Ma i 23 miliardi – è il parere degli analisti – potrebbero essere raggiunti solo ipotizzando un futuro merger con Open Fiber: “Non è chiaro se sull’intero perimetro o su un perimetro più ristretto, confinato alle aree bianche e grigie come proposto da Macquarie”, commenta Intermonte. Intanto è atteso il confronto dei francesi con il Governo.

Il titolo supera la soglia “psicologica” dei 30 centesimi

La tempistica stretta per chiudere la partita almeno sul fronte dell’offerta vincolante sta facendo crescere il titolo Tim in Borsa. Ieri riagganciati dopo oltre quattro mesi i 30 centesimi con una performance fra le migliori del Ftse Mib. Il titolo nel mese di agosto è salito del 15%.

