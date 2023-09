Tim, il dossier Netco sul tavolo dei legali

Per il via libera alla cessione della rete c’è bisogno di un’Assemblea? E se sì, di un Assemblea straordinaria come ipotizzato da Vivendi poiché cambierebbe l’oggetto sociale di Tim? Il nodo sarà sciolto in occasione del prossimo cda di tim fissato il 27 settembre: al tavolo, secondo quanto si apprende da fonti stampa, arriveranno pareri legali “di alto profilo” sulla questione e stando alle prime indiscrezioni per il via libera all’operazione non sarebbe necessaria né un’Assemblea ordinaria né straordinaria. Quindi basterebbe l’ok del cda, che ha già votato all’unanimità per il negoziato in esclusiva con Kkr. A tal proposito la deadline per la presentazione dell’offerta vincolante è fissata al 30 settembre a meno di una richiesta di proroga – data per probabile – che però non è pervenuta al momento in cui si scrive.

Il bond da 750 milioni



Intanto Tim fa sapere che si è conclusa con successo la riapertura del bond da 750 milioni emesso a giugno. Il prezzo di emissione della nuova tranche è 102%, che implica un rendimento pari al 7,37%, con un conseguente costo di finanziamento per Tim inferiore rispetto all’emissione originaria. “I proventi saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione”, si legge in una nota in cui si annuncia che la data di regolamento è fissata al 28 settembre. “Da tale data i titoli della nuova tranche saranno quotati presso il mercato Euro Mtf della Borsa di Lussemburgo”.

WHITEPAPER Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale: tutti i vantaggi per Energy e Telco Realtà virtuale Telco

@RIPRODUZIONE RISERVATA