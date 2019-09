Tim, il presidente Conti verso l’uscita. Interim a Gubitosi

Tim “perde” il presidente. Fulvio Conti sarebbe in uscita dal gruppo telefonico controllato dal fondo d’investimento americano Elliott e Cassa Depositi e Prestiti. Le deleghe andrebbero ad interim all’amministratore delegato Luigi Gubitosi. Lo scrive Repubblica, secondo cui sono partite le convocazioni per il primo consiglio di amministrazione dopo la pausa estiva.

Al centro della riunione ci sarebbe il tema della governance, proprio con Conti che, approdato alla presidenza un anno e mezzo fa, sarebbe pronto a rimettere le deleghe. Deleghe che il cda affiderebbe dunque a Gubitosi.

Non sarebbe infatti ancora stato individuato un sostituto, scelta su cui Cdp avrebbe voce in capitolo: La Cassa è salita a marzo al 9,9% del capitale superando Elliott (al 9,8%) e diventando il secondo azionista dopo Vivendi (che però non ha espresso il consiglio).

Cdp, dopo il cambio di composizione della maggioranza di governo e l’avvio del progetto dell’integrazione fra la rete di Tim e di Open Fiber non avrebbe ancora deciso se e come prendere parte nella nuova governance della società.

Un ridisegno che vista la riapertura del dialogo dopo l’ultima assemblea fra i tre principali soci potrebbe dare luogo a un atto condiviso.

Oltre alla riforma della governance, il ritrovato dialogo fra i tre principali soci di Telecom, potrebbe sfociare in una riforma della governance, che potrebbe rivedere i pesi in cda a partire dalla stessa Vivendi.

E, secondo quanto scrive Repubblica, la media company francese potrebbe dare anche il suo benestare a un’operazione già bocciata dal socio 4 anni fa, ma tornata in auge negli ultimi mesi: ossia la conversione delle azioni risparmio

