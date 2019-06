Tim “in missione” a Bruxelles

Tim in trasferta a Bruxelles. In vista dell’inizio dei lavori del nuovo Europarlamento e dell’insediamento della Commissione, la compagnia ha deciso di ricominciare a “presidiare” le istituzioni comunitarie. Lo scrive il Corriere della Sera ricordando che poche settimane fa l’Ad di Tim, Luigi Gubitosi, ha chiamato Giacomo Robustelli per metterlo a capo degli European and International Regulatory Affairs.

E domani sera – si legge sul quotidiano – Gubitosi, Robustelli, il presidente Fulvio Conti insieme al capo dei Regulatory Affairs, Giovanni Moglia, taglieranno il nastro dei nuovi uffici di Bruxelles. Presente anche Roberto Viola, direttore generale DG Connect.

