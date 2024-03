Tim, Mancini verso la guida di Noovle e rivoluzione per il team Sales

Massimo Mancini è stato designato nel ruolo di amministratore delegato di Noovle, la cloud company del Gruppo Tim. E cambio di passo per quel che riguarda l’organizzazione del Sales: nella funzione Chief Enterprise and Innovative Solutions Office vengono riallocate con decorrenza immediata le funzioni Sales Central Government, Sales Local Government & Health, Sales Top Private, Sales Large Private e Public Agreement Management & Psn con tutta una serie di interventi organizzativi.

Tutte le novità dell’area Sales

Sales Central Government

Affidata a Valter Chiovini la neo costituita funzione Pre e Post Sales Central Government in cui convergono attività e risorse dedicate alla progettazione Psn e la funzione Pre Sales Central Government & Key Projects, ridenominata Pre Sales Central Government che è stata affidata a Paolo Di Lorenzo, precedentemente allocata in Pre Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office, e la Funzione Post Sales Central Government, affidata ad Alessandra De Pace, precedentemente allocata in Post Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office.

WHITEPAPER Infrastruttura IT senza rischi: ecco come una realtà finance ha azzerato la complessità Software security Contabilità

Sales Local Government & Health

Affidata a Donato Antonio Giocondi la nuova funzione Pre e Post Sales Local Government & Health in cui confluiscono le funzioni Pre Sales Local Government & Health, affidata ad Alessandro Altomonte, precedentemente allocata in Pre Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office, e Post Sales Local Government & Health, affidata a Maurizio Traina precedentemente allocata in Post Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office.

Sales Top Private

Christian Di Lollo va a campo della nuova funzione Pre e Post Sales Top Private in cui confluiscono le Funzioni Pre Sales Top Private, affidata a Nicoletta Boldrin, precedentemente allocata in Pre Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office e Post Sales Top Private, affidata a Paolo Bigoni, precedentemente allocata in Post Sales in ambito Chief Enterprise Market Office.

Sales Large Private

Massimiliano Materazzi alla guida della nuova funzione Pre e Post Sales Large Privatein cui confluiscono le funzioni Pre Sales Large Private, affidata a Ivan Pazzini, precedentemente allocata in Pre Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office e Post Sales Large Private, affidata ad Alessandro Bonaffini, precedentemente allocata in Post Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office.

Public Agreement Management & Psn

Cambia nome la funzione Public Agreement Management & Tender Office, affidata a Loredana Ferraiuolo, con la responsabilità di assicurare le attività di gestione delle convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dei rapporti end to end con le centrali nazionali di committenza nonché le relative attività di progettazione avvalendosi del supporto delle competenti Funzioni Sales e Pre Sales. La Funzione assicura, inoltre, la predisposizione della documentazione amministrativa per la partecipazione alle gare di appalto dei clienti Enterprise, in raccordo con la Funzione Legal & Tax, nonché il coordinamento e sviluppo e gestione dei progetti finanziati anche in ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In tale ambito confluiscono dalla Funzione Pre Sales attività e risorse dedicate alle attività di progettazione convenzioni e Marco Napolitano è il riferimento per le attività di Pre Sales Convenzioni e la Funzione Tender Office & Funded Projects, affidata a Stefano Patroni Griffi.

Governance

La funzione Channel Development è affidata ad Andrea Niutta, precedentemente allocata in Chief Enterprise Market Office. Nella funzione confluiscono attività e risorse dedicate alle verifiche preliminari di fattibilità, precedentemente allocate nella Funzione Pre Sales Large Private, attività e risorse dedicate al pre sales management, precedentemente allocate in ambito Pre Sales, e attività e risorse dedicate al post sales management, precedentemente allocate nella Funzione Post Sales Management & Pmo in ambito Post Sales, di Chief Enterprise Market Office. Nella Funzione Channel Development, Cataldo Tiano è il riferimento per le attività di Pre e Post Sales Management.

Engineering & Data Center

La Funzione Engineering & Data Center viene affidata a Giovanni Santocchia. In tale ambito confluisce la Funzione Competence Center Cloud, ridenominata Competence Center, affidata a Paolo Mesuraca, precedentemente allocata nella Funzione Pre Sales, in ambito Chief Enterprise Market Office. Nella Funzione Competence Center confluiscono attività e risorse dedicate al competence center compliance precedentemente allocate nella Funzione Pre Sales Central Government & Key Projects, in ambito Pre Sales di Chief Enterprise Market Office.

Enterprise Professional Services

Viene costituita la Funzione Project Management Office, affidata a Giuseppe Sola, con la responsabilità di assicurare il coordinamento delle attività di project management per i clienti di maggiore rilevanza di Chief Enterprise and Innovative Solutions Office garantendone la redditività.

In tale ambito, confluiscono le risorse dedicate alle attività di Pmo dalla Funzione Post Sales Management & PMO, precedentemente allocate in Post Sales di Chief Enterprise Market Office.

Customer Operations

La Funzione Cross Monitoring & Evolution Projects viene affidata a Giovambattista Manfreda. In tale ambito, Amelia Elena De Rosa è il riferimento per le attività di digital marketing e comunicazione di offerta. Contestualmente, la Funzione Chief Enterprise Market Office e le Funzioni Pre Sales e Post Sales, vengono superate. Inoltre, i mandati organizzativi delle Funzioni coinvolte dai suddetti interventi vengono, di conseguenza, adeguati. Rimangono invariate le restanti articolazioni ed assegnazioni di responsabilità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA