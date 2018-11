Tim, salta incontro tra governo e sindacati

Salta l’incontro al Mise tra governo e sindacati sul futuro di Tim. Ne danno notizia i sindacati. “Abbiamo ricevuto nel pomeriggio di oggi la comunicazione da parte del Mise circa l’annullamento dell’incontro previsto per domani con il ministro Di Maio sul settore delle Tlc – si legge in una nota di Slc, Fistel e Uilcom – L’incontro era stato convocato dallo stesso ministro a seguito della richiesta e dei solleciti dei sindacati di categoria”.

“Al netto dei sopraggiunti impegni istituzionali che impediscono al ministro di effettuare l’incontro – proseguono i sindacati – evidenziamo comunque la sempre più grave situazione delle Tlc e la necessità, non più derogabile, di un tavolo di confronto col governo sul futuro e le prospettive industriali ed occupazionali di un settore cruciale per il futuro sviluppo del paese e la sua capacità competitiva”.

“Per tali ragioni, i sindacati confermano il presidio di fronte al Mise in via Molise dalle 9 alle 12, così come già comunicato, convocando nella medesima sede una conferenza stampa alle ore 11 dei segretari generali, nel corso della quale saranno esposte le ragioni e le valutazioni dei rappresentanti dei lavoratori di Tim e dell’intero comparto delle Tlc”, conclude la nota.

