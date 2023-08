Tim torna a crescere in Italia. Salgono ricavi ed ebitda

Tim chiude il primo semestre con fatturato e ebitda in crescita, in linea con i target. Nei primi sei mesi 2023 i ricavi totali si sono attestati a 7,8 miliardi di euro, (+ 3,5% anno su anno), con quelli da servizi che registrato una crescita del 2,3% a 7,2 miliardi. L’ebitda organico cresce del 4,7% superando i 3 miliardi.

I conti del trimestre

Nel secondo trimestre il fatturato di gruppo è stato pari a a 4 miliardi (+2,8%), di cui 3,7 miliardi provenienti da servizi. L’ebitda ammonta a 1,6 miliardi (+5,6%).

Il business domestico ha registrato la prima crescita (+0,6% anno su anno), a 2,9 miliardi di euro dopo 20 trimestre di contrazione. Scendono lievemente i ricavi da servizi (-0,9%) che si attestano 2,6 miliardi, ma a un ritmo inferiore rispetto al -2,4% registrato nel primo trimestre 2023. Dopo 21 trimestri si stabilizza anche il trend del margine operativo lordo, in crescita dello 0,5% a 1,1 miliardi.

L’indebitamento finanziario

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno tocca quota 26,2 miliardi di euro, in aumento di altri 800 milioni rispetto al 31 dicembre 2022. Anche l’indebitamento finanziario netto after lease sale di 0,8 miliardi a 20,8 miliardi complessivi.

Tim Consumer

Tim consumer registra ricavi totali e ricavi da servizi in calo rispettivamente del 5,6% anno su anno e del 4,9% nel trimestre anno su anno, in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti.

Forte miglioramento degli indicatori di performance nel mobile: le line losses si son ridotte del 75% rispetto al primo trimestre grazie al maggior numero di attivazioni e, soprattutto, al minor numero di cessazioni. Nella ‘mobile number portability’ – il flusso verso altri operatori – Tim registra il miglior risultato tra gli operatori infrastrutturati: dopo cinque anni, il saldo netto di Tim torna positivo, a +5 mila linee, mentre prosegue la riduzione del volume complessivo a livello di mercato (-11%), a dimostrazione del raffreddamento della competizione nella parte a maggior valore (clientela high-spending). Il saldo delle linee nel segmento fisso è migliorato su base annua. Le minori attivazioni rispetto al primo trimestre sono state parzialmente compensate da un calo delle cessazioni. In costante miglioramento i parametri relativi al “bad debt” con una conseguente riduzione del costo del credito. È stata avviata anche la strategia “Customer-as-a-Platform”, volta all’offerta di un portafoglio di servizi oltre il core-business con l’obiettivo di aumentare la fedeltà della base clienti e di generare nuovi flussi di ricavi.

Tim Enterprise

La unit segna un incremento dei ricavi totali e dei ricavi da servizi rispettivamente dell’1,1% anno su anno e del 2,3% nel trimestre anno su anno, con una crescita leggermente inferiore rispetto al primo trimestre principalmente a causa della contrazione dei volumi della connettività (fonia tradizionale). Entrando nel dettaglio de ricavi da servizi si registra un -6% di Connettività e un -4% di IoT. Volabo Cloud (+13%) e Security (+5%).

Nel loro complesso, i servizi Ict hanno generato il 58% dei ricavi da servizi nel semestre, in linea con il 2022. La crescita dei ricavi da servizi negli ultimi 12 mesi è stata pari al 7,3%.

La pipeline commerciale, invece, grazie anche alla spinta sopra le attese del Polo Strategico Nazionale (Psn), vede un importo delle negoziazioni in corso di circa 1 miliardo di euro.

NetCo

NetCo riporta ricavi totali e ricavi da servizi in crescita rispettivamente del 7,8% anno su anno e del 2,2% nel trimestre anno su anno “grazie a un migliore mix di tecnologie (dal rame alla fibra) e ai nuovi prezzi regolamentati per il 2023 a valle dell’approvazione definitiva da parte di Agcom delle nuove tariffe wholesale per l’anno in corso, con decorrenza dallo scorso 1° gennaio”, spiega la nota Tima. La decisione rappresenta un’inversione di tendenza rispetto a un trend decennale di riduzione delle tariffe.

Per quanto riguarda le performance operative, il roll-out della fibra è in linea con l’obiettivo di raggiungere il 48% di copertura delle unità tecniche immobiliari entro il 2025. Al 30 giugno,

NetCo gestiva circa 15,8 milioni di accessi fissi (di cui oltre il 70% in tecnologie Ubb) con una quota di mercato del 79% e una copertura in Fttx di circa il 95% delle linee attive (circa il 61% con velocità superiore a 100 Mbps). Le unità tecniche raggiunte con tecnologia Ftth erano 8,2 milioni, pari a una copertura del 34%, in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 30 giugno 2022.

I bandi

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stata completata la complessa fase di avvio dei progetti. Con riferimento al bando 5G Backhauling il Gruppo ha chiuso la seconda milestone prevista al 30 giugno realizzando collegamenti in fibra ottica su oltre 1.000 siti radiomobili 5G presenti in 450 comuni. Relativamente al Piano Italia 1 Giga sono stati realizzati collegamenti ultrabroadband per circa 95.000 civici in circa 260 Comuni previsti nei lotti aggiudicati.

Per il bando Italia 1Giga sono stati progettati e avviati alla copertura oltre 450.000 civici, mentre per il 5G Backhauling sono stati progettati circa 5.600 siti. Rispetto agli obblighi da bando, la

società ha completato l’attività da walk-in il 30 giugno, con un mese di anticipo sulla scadenza prevista dal Piano Italia 1 Giga.

Continua la trattativa con Kkr

“Il piano di Delayering per la cessione di NetCo sta procedendo secondo i programmi stabiliti: dopo la decisione del cda di Tim dello scorso 22 giugno di avviare in esclusiva la negoziazione con Kkr, sono in corso tutte le attività necessarie per arrivare alla ricezione di un’offerta conclusiva vincolante entro e non oltre il prossimo 30 settembre”, precisa la nota.

