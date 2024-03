Tim verso il rinnovo del board, scoppia il caso Asati: lista di soli uomini

Ad appena 24 ore dalla presentazione della lista di Asati – l’associazione che rappresenta i piccoli azionisti di Tim- e alla vigilia della scadenza di domani 29 marzo per le candidature in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione della telco guidata da Pietro Labriola, scoppia il caso “gender”. La lista di Asati si compone di 8 candidati, tutti indipendenti ma nessuna donna, diversamente dalla lista presentata a inizio mese dal cda di Tim composta da una rosa di 15 candidati indipendenti di cui 6 donne. Una scelta, quella di Asati, che non solo mette a rischio la validità della lista stessa ma che ha sollevato il disappunto – per usare un eufemismo – da parte di NoiD, l’associazione al femminile del Gruppo Tim.

“Per la nostra associazione, che da anni si confronta con Tim sull’equilibrio di genere, leggere questa lista di candidati dove la rappresentanza femminile è pari a zero, è inconcepibile – scrive l’associazione in un post Linkedin-. Tim è una società quotata che ha normalizzato la rappresentanza femminile nei suoi Cda portandola a oltre il 40% anche nelle società del Gruppo dove non è un obbligo di legge. Esprimiamo il nostro disappunto anche in qualità di azioniste: vogliamo riportare il Gruppo nel Medioevo?”.

La lista di Asati

Franco Lombardi Alberto Brandolese Maurizio Matteo Dècina Marco Mancini Augusto Antonellini Mario Saluzzi Franco Parlanti Carlo Maria Braghero

La lista del cda di Tim

Alberta Figari, nuova candidata, indicata come Presidente Pietro Labriola, indicato come Amministratore Delegato, carica che ricopre dal 21 gennaio 2022 Giovanni Gorno Tempini, Consigliere dal 31 marzo 2021 Paola Camagni, Consigliere dal 31 marzo 2021 Federico Ferro Luzzi, Consigliere dal 31 marzo 2021 Domitilla Benigni, nuova candidata Jeffrey Hedberg, nuovo candidato Paola Tagliavini, nuova candidata Maurizio Carli, Consigliere dal 31 marzo 2021 Romina Guglielmetti, nuova candidata Leone Pattofatto, nuovo candidato Antonella Lillo, nuova candidata Andrea Mascetti, nuovo candidato Enrico Pazzali, nuovo candidato Luca Rossi, nuovo candidato

