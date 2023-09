La prima semestrale di Tesselis, l’azienda nata dalla fusione di Tiscali e Linkem, evidenzia risultati che il gruppo giudica soddisfacenti. Nella prima metà del 2023 la società ha generato ricavi e altri proventi per 119 milioni euro e ha registrato un Ebitda pari a 18,6 milioni di euro. Il risultato netto consolidato è negativo per 26,7 milioni di euro. L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023 è pari a 88,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Le attività di business del gruppo, nel corso del primo semestre 2023 si sono focalizzate principalmente sugli obiettivi strategici di diversificazione dal ruolo di operatore, valorizzando il posizionamento sinergico di Tiscali su tutte le tecnologie di telecomunicazioni Fwa 5G, Ftth e Mobile.

“I dati di questa semestrale, la prima interamente sotto la nuova gestione dopo la fusione Tiscali – Linkem, ci dicono che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta”, commenta Davide Rota, amministratore delegato di Tessellis, che parla di “un percorso impegnativo, che però sta già dando i suoi frutti. Siamo soddisfatti non solo dei dati economici, ma anche e soprattutto dei progressi della nostra rifocalizzazione su servizi a maggiore marginalità, il tutto con una significativa diminuzione dell’indebitamento del gruppo e con la concreta prospettiva della chiusura dell’esercizio in miglioramento rispetto alle previsioni formulate”.

I risultati per aree di business

La linea di business di maggior ricavo rimane la Telco, con ricavi che ammontano a circa 104,9 milioni di euro e comprendono i ricavi Broadband fisso (42,5 milioni di euro), i ricavi Broadband Fwa (52,6 milioni di euro) e i ricavi Mvno (9,8 milioni di euro). I ricavi da Servizi alle imprese e Servizi a valore aggiunto e Media ammontano a 10,3 milioni di euro.

WHITEPAPER I 26 settori industriali che potranno essere trasformati grazie all’Industrial 5G: la guida 2023! Network Security Protocolli IoT

La customer base del Broadband Fisso si attesta al 30 giugno 2023 a 300 mila utenti mentre la customer base dell’Accesso Fwa Wireless si attesta a 456 mila utenti. La customer base del segmento Mnvo conta al 30 giugno 2023 circa 306 mila utenti, in crescita del 7% rispetto al 31 dicembre 2022.

La strategia del gruppo per il 2023

In termini di strategia, nel corso del 2023, il gruppo Tessellis, e in particolare la controllata Tiscali, si è focalizzato sul perseguimento dello sviluppo del mercato Ultrabroadband, la cui copertura sul territorio nazionale è in costante ampliamento, con una particolare attenzione al segmento b2b, e sul mercato mobile.

Nell’ambito dei servizi alle PA, Tiscali Italia ha iniziato l’anno 2023 come vincitore del Bando Case delle Tecnologie Emergenti 2022 in qualità di partner tecnologico e provider di soluzioni 5G all’interno di due delle sette iniziative che hanno ottenuto finanziamento nell’ambito del Programma di supporto alle tecnologie 5G. I partenariati promossi da Tiscali Italia con i comuni di Pesaro e Campobasso sono risultati vincitori del Bando 2022, che prevede complessivamente uno stanziamento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di 80 milioni di euro in due anni per la realizzazione delle nuove Case delle Tecnologie Emergenti, con l’obiettivo di creare un ecosistema capace di favorire lo sviluppo di tecnologie e innovazione sul tessuto imprenditoriale del territorio.

In relazione al “piano voucher connettività”, la misura voluta dal Mise/Mimit volta a promuovere la diffusione dei servizi di connettività a banda ultralarga in tutto il Paese con l’obiettivo del superamento del divario digitale ed in supporto della popolazione con limitazioni geografiche e di reddito, Tiscali Italia ha aderito in data 3 marzo 2022 alla fase 2 del voucher riservata alle Partita Iva e alle Pubbliche Medie Imprese per l’attivazione di servizi di connettività Ultrabroadband migliorativi di quelli preesistenti e con un contributo economico da 300 a 2.500 euro.

Nel corso del primo semestre 2023, infine, sono proseguite le attività nell’ambito della partnership strategica tra Tiscali e FibreConnect, finalizzate a portare servizi ultra-broadband in selezionate aree industriali artigianali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA