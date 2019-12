Tiscali Mobile, al via le connessioni 4G

Tiscali mette da oggi a disposizione dei propri clienti la tecnologia 4G, con connessioni fino a 30Mbps. Ad annunciarlo è l’operatore, che dopo la conclusione dei testi svolti nelle scorse settimane mette in campo due nuvoe offerte: Smart 30 con minuti illimitati, 30GB e 100 sms a 7,99 euro al mese e Smart 60 con minuti illimitati, 60GB e 300 sms a 11,99 euro al mese

“Da sempre attenta ai propri clienti, Tiscali prevede l’abilitazione gratuita e automatica al 4G per tutti i già clienti – si legge in una nota dell’operatore – che a partire da questa settimana saranno gradualmente abilitati al 4G, senza necessità di cambiare la propria Sim. Il passaggio alla nuova tecnologia verrà completato entro Natale. Inoltre, nelle prossime settimane verranno lanciate nuove offerte in 4G con prestazioni ancora più elevate. Tiscali Mobile è disponibile in 7.465 Comuni italiani, che rappresentano il 98,2% della copertura nazionale, la più estesa d’Italia. Le offerte Tiscali Mobile sono acquistabili nei negozi Tiscali, online sul sito www.tiscali.it e chiamando il numero 130.

@RIPRODUZIONE RISERVATA