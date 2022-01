Tlc, Asstel e Valore D insieme per il lavoro delle donne - CorCom

Asstel e Valore D insieme per l’occupazione femminile. È stato siglato il memorandum d’intesa che mira a promuovere l’adesione delle imprese della filiera Ttc al Manifesto per l’occupazione femminile che favorisce sempre di più la crescita delle donne nelle imprese e lo sviluppo di politiche di welfare a supporto.

“L’impegno di tutta la filiera Tlc – spiega Massimo Sarmi, presidente di Asstel – è promuovere e valorizzare l’occupazione femminile, favorire le condizioni che non penalizzino le donne sia dentro sia fuori la sfera lavorativa e incentivare, compatibilmente con le specificità di settore, il riequilibrio dei generi”.

“Inoltre, è necessario incentivare ulteriormente la promozione della presenza femminile in ambito Stem (science, technology, engineering e mathematics) per rispondere ai cambiamenti che l’innovazione tecnologica chiede al mondo del lavoro, e una nuova cultura civica promossa fin dai banchi di scuola con iniziative sia a livello di settore sia nelle singole imprese. L’adesione al protocollo conferma che la strada intrapresa è giusta, dobbiamo perseguire il cammino per attuare pienamente la parità di condizioni competitive tra i generi”, aggiunge il presidente.

“Il Manifesto per l’occupazione femminile di Valore D acquisisce un valore particolare con la firma di un’associazione come Asstel che opera in un settore così strategico per il futuro e per il sistema Paese – evidenzia Paola Mascaro, presidente di Valore D – L’high tech e le telecomunicazioni sono ambiti caratterizzati da un alto livello di complessità e innovatività, che però soffrono ancora di una limitata presenza femminile”.

