Tlc e consolidamento, l’Economist: vincente il “modello” Labriola

Se le telco europee seguissero il “modello” Labriola e optassero per lo scorporo della rete allora potrebbe davvero aprirsi la via del consolidamento: in una disamina del “caso Italia” l’Economist considera la strategia portata avanti dall’Ad di Tim determinante per cambiare lo scenario e consentire alle telco di guardare al futuro. “È una partita industriale che apre nuovi scenari per il gruppo, e potenzialmente per l’industria europea delle telecomunicazioni, più che una mossa squisitamente finanziaria”, evidenzia il settimanale britannico nel ricordare che la vendita della rete fissa è “la via più chiara per riconquistare opzioni industriali”.

Consolidamento, fair share, regole: vi aspettiamo a Telco per l’Italia il 15 giugno

La questione del consolidamento fa il paio con quella del fair share ossia della proposta della Commissione europea di coinvolgere i principali over the top nella realizzazione delle reti a banda ultralarga attraverso un contributo economico. E restano sul piatto anche altre tematiche regolatorie. Questioni su cui faremo il punto in occasione di Telco per l’Italia il 15 giugno a Roma (PER PARTECIPARE CLICCARE QUI): fra i protagonisti l’Ad di Tim Pietro Labriola, il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, Franco Accordino della Commissione europea e il Commissario Agcom Massimiliano Capitanio.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Telecomunicazioni Software Defined Networking

Fra il dire e il fare c’è di mezzo Vivendi

Fra il dire e il fare c’è però di mezzo il primo azionista della società, Vivendi. È scaduta oggi la deadline per l’eventuale rilancio delle offerte da parte delle due cordate in campo, Kkr e Cdp-Macquarie.

Si tratta della terza “puntata” della vicenda dopo il rifiuto alle due precedenti offerte considerate dal cda di Tim non in linea con il valore dell’asset e considerate inadeguate soprattutto dall’azionista francese: i 20 miliardi messi sul piatto – su o giù di lì – nelle proposte sono lontani dai desiderata. Secondo Vivendi l’asset vale oltre 30 miliardi, una cifra di cui nessuno si farà mai carico, ma a quanto pare si potrebbe chiudere intorno ai 25 miliardi, anche questa però un’opzione che sembrerebbe impraticabile.

Stando a quanto si apprende Kkr e Cdp-Macquarie hanno comunque tentato di aggiustare il tiro ma più nella forma che nella sostanza economica: le nuove offerte sul tavolo del cda odierno sarebbero migliorative in merito alle condizioni e alla questione della sovrapposizione di porzioni di rete con Open Fiber (nel caso dell’offerta di Cdp e Macquarie, i due azionisti della wholesale company rispettivamente al 60% e al 40%). Offerte su cui bisognerà prendere una definitiva decisione: due i cda in calendario nei prossimi giorni – il 19 e il 22 giugno – che potrebbero essere decisivi a meno di un’ulteriore proroga delle tempistiche, ipotesi altamente probabile.

Il rischio stallo e l’effetto boomerang sul Paese

Se le offerte dovessero essere nuovamente rifiutate inevitabile una situazione di stallo e di ritorno al punto di partenza: il che metterebbe a serio rischio il futuro della telco e, a catena, della strategia nazionale per la digitalizzazione nell’ambito del Pnrr.

Bocche cucite da parte del Governo che fino a pochi mesi fa si era detto certo di chiudere la partita in tempi brevi per assicurare all’Italia “una rete nazionale di Tlc” attraverso la convergenza degli asset di Tim e Open Fiber. Ma le certezze si sono per ora infrante sullo scoglio della complessità del dossier e della mancanza di idee chiare in merito alla politica e alla strategia industriale per il settore delle Tlc. Il 6 giugno si è tenuto lo sciopero nazionale delle Tlc: massima l’allerta dei sindacati sulla piega che sta prendendo il dossier Tim e più in generale sulla crisi che si è abbattuta sull’intero comparto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA