Tlc, Federico Protto al timone di Intred

L’ex Ad di Retelit, Federico Protto, assume un nuovo incarico nel settore delle Tlc: dall’11 dicembre diventa direttore generale di Intred ed è candidato al ruolo di amministratore delegato – ma bisognerà attendere l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2023 e contestualmente a deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e alla relativa indicazione di Protto alla guida della società.

“Sono lieto di annunciare l’inizio di una collaborazione con un manager di alto livello e con una vasta esperienza nel settore delle telecomunicazioni – sottolinea Daniele Peli, co-fondatore, presidente e attuale amministratore delegato di Intred -. Questo accordo si inserisce nel processo di managerializzazione promosso dal consiglio di amministrazione ed è di particolare importanza poiché consentirà all’azienda di massimizzare ulteriormente lo sviluppo di tutte le sue componenti, valorizzando gli ingenti investimenti infrastrutturali effettuati negli ultimi anni. Confermo il mio impegno costante nell’azienda per promuovere la crescita sia attraverso sviluppi interni che attraverso opportunità esterne.”

“Sono orgoglioso di entrare a fare parte della squadra di Intred. La società ha creato grande valore negli ultimi anni, grazie anche alla quotazione in Borsa, ed è esempio e modello di ottima gestione e sviluppo sostenibile. Condivido con Daniele Peli l’ambizione di espandere ulteriormente il business in Italia e all’estero, e di rendere il posizionamento di Intred sempre più centrale nel panorama delle telecomunicazioni nazionali e internazionali”, commenta Protto.

Chi è Federico Protto

Federico Protto è laureato in ingegneria e ha conseguito un Master in Information Technology e un Master in Business Administration. Vanta una più che ventennale esperienza nel settore delle telecomunicazioni. Tra il 1994 e il 1999 ha lavorato presso il gruppo Telecom Italia fino a divenire Head of the Technical Services. Successivamente ha lavorato fino al 2002 presso Worldcom (attualmente Verizon Business) ricoprendo anche la carica di Director Service Delivery South Europe e Director, Access network Europe. Dal 2002 al marzo 2015 ha lavorato presso di T-Systems International GmbH (gruppo Deutsche Telekom), divenendo responsabile (Vice President) del Business Telecomunicazioni Internazionali. Dal gennaio 2015 a luglio 2023, è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Retelit per cui ha lavorato fino a fine settembre 2023. È stato altresì Amministratore Delegato di E-via e Presidente di Brennercom, interamente controllate da Retelit. Amministratore Delegato e Direttore Generale di Irideos, nonché consigliere di Open Hub Med, Owl, Mix., Anfov, Estracom, C-Next, Consorzio Ge-Dix, Ida (Italian Datacenter Association). È membro del comitato direttivo del Quadrato della Radio e membro dell’Advisory Board di IDA. È Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Software Defined Networking Software Defined Datacenter

@RIPRODUZIONE RISERVATA