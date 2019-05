Tlc, fumata nera al Mise ma si punta a rilancio del settore

Nessuna azione specifica ma certamente l’intenzione di avviare un percorso comune per affrontare le questioni che “attanagliano” e mettono il freno al settore delle Tlc in Italia. Questo l’esito del tavolo sulle Tlc convocato oggi al Mise che ha riunito a dibattito – con il coordinamento del vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Giorgio Sorial – una serie di dirigenti del ministero dello Sviluppo economico e di quello del Lavoro, nonché rappresentanti di Asstel e Assocontact e dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Usb, Cobas lavoro privato, Flm Uniti-Cub, Snater, Usb lavoro privato e Cisal.

Appalti e dumping, formazione continua, ammortizzatori sociali e norme le questioni su cui si è concentrato il dibattito. E i riflettori si sarebbero poi accesi sul “caso” Tim ossia sulle decisioni dell’azienda in merito all’eventuale scorporo della rete, della fusione con Open Fiber o di altre decisioni strategiche che possano impattare sul futuro dell’azienda e quindi anche e soprattutto sui lavoratori. Il completamento del piano banda ultralarga una delle questioni più stringenti secondo Asstel. Ma che fa il paio con semplificazione normativa, rimozione di ostacoli regolamentari, misure di stimolo della domanda di connettività e servizi digitali da parte di cittadini e imprese. E sul fronte dell’occupazione “è necessario adottare strumenti capaci di accompagnare il processo di trasformazione digitale che investe in pieno gli oltre 200.000 addetti alle Tlc, come il Fondo di Solidarietà per la Filiera delle Tlc e la messa in campo di adeguate politiche attive e passive del lavoro che prevedano anche programmi di formazione sulle competenze digitali dei lavoratori con l’obiettivo di prevenire così l’obsolescenza professionale e agevolare i processi di riconversione”, ha detto il direttore di Asstel Laura Di Raimondo. La crescita del Paese passa dalla realizzazione di infrastrutture in fibra e 5G ha evidenziato Di Raimondo e “per questo occorrono provvedimenti per completare il Piano Banda Ultra Larga”.

Da parte loro i sindacati puntano a un nuovo incontro per passare all’azione: “Presenteremo una proposta unitaria con Fistel Cisl e Uilcom” ha annunciato il segretario nazionale della Slc Cgil Riccardo Saccone. “Non c’è tempo da perdere perché il tema dell’obsolescenza delle professionalità è già in corso, il settore si trova nel mezzo di una grande trasformazione tecnologica e ci sono due elementi imprescindibili: la riconversione professionale e ammortizzatori sociali evoluti”, dichiara Saccone che immagina un “patto generazionale”. Il settore avrebbe bisogno infatti “di tantissime assunzioni di giovani di qualità”. In Telecom – ha ricordato il sindacalista – l’età media è di 52 anni e “così non va”. Determinante anche per i sindacati il dossier “rete Tim”: “Cassa depositi e prestiti sta provando a risolvere il problema della possibile copresenza della rete di Tim e Openfiber, il governo ci dica qual è il percorso”.

