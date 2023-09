Tlc, nasce il Fondo di solidarietà bilaterale: il decreto in Gazzetta

Via al Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. È stato pubblicato in Gazzetta il decreto del 4 agosto del ministero del Lavoro e del Mef istitutivo dello strumento che mira ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Cos’è e come funziona il Fondo

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Asstel, Slc, Fistel, Uilcom e Ugl Telecomunicazioni, è istituito presso l’nps. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e mobile e servizi di trasmissione dati e contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc). Coinvolte anche imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione e quelle che sviluppano servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni.

WHITEPAPER Dall’employer branding all’engagement dei dipendenti: vinci le nuove sfide dell’HR con il cloud Work performance management Recruiting

Cosa finanzia il Fondo

Ecco cosa finanzia il fondo:

finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea; prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro; prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato; assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Obbligo di pareggio di bilancio

Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’Inps. Inoltre ha obbligo di bilancio in pareggio, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità e persegue i propri fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Il Fondo deve presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, “fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio”, si legge nel decreto.

Gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’Inps e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA