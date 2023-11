Tlc, Telefonica lancia Opa da 2 miliardi per il 28,19% della costola tedesca

Telefonica ha presentato un’offerta pubblica di acquisto per Telefonica Deutschland, di cui già detiene (direttamente e indirettamente) il 71,81%. L’Opa volontaria – un’operazione da 1,97 miliardi di euro finalizzata a semplificare la struttura del gruppo – propone di rilevare fino a tutta la quota rimanente, il 28,19%. L’offerta è stata presentata attraverso Telefonica Local services, la filiale tedesca interamente controllata dal gruppo spagnolo delle tlc, sotto forma di offerta parziale agli azionisti di Telefonica Deutschland. Al momento Telefonica detiene strumenti che le danno il diritto di acquisire circa l’1,32% delle azioni della costola tedesca.

Telefonica ha offerto un prezzo di 2,35 euro per azione, che rappresenta un premio di circa il 37,6% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni alla borsa di Francoforte il 6 novembre 2023 e un premio del 36,3% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume dei 3 mesi precedenti.

Opa in Germania, focus su banda larga e mobile

In una nota per i media, il colosso spagnolo delle tlc afferma che l’Opa si inserisce nella strategia con cui Telefonica si concentra sulle sue aree geografiche principali (Spagna, Brasile, Germania e Regno Unito) e rafforza l’impegno per il mercato tedesco, definito “uno dei mercati delle telecomunicazioni più attraenti e stabili in Europa”.

Telefonica Deutschland è uno dei principali fornitori di telecomunicazioni integrate in Germania, che serve più di 44 milioni di accessi mobili (di cui 1,7 milioni di accessi M2M) e 2,3 milioni di accessi a banda larga.

Telefonica offre connettività fissa e mobile, nonché una vasta gamma di servizi digitali per clienti residenziali e aziendali. Ha quasi 384 milioni di clienti e opera in Europa e in America Latina.

Nel 2022 il gruppo spagnolo ha registrato ricavi che sfiorano i 40 miliardi di euro (+1,8% rispetto al 2021), in linea con le aspettative degli analisti. L’utile netto è stato di 2 miliardi contro gli 8,1 miliardi del 2021, ma il risultato è influenzato dal confronto con l’eccezionale crescita dell’anno precedente dovuta alla cessione delle torri di telecomunicazioni detenute dalla controllata Telxius ad American Tower Corporation per un totale di 7,7 miliardi. L’anno scorso la Spagna si è confermata il principale generatore di ricavi per Telefonica con 12,4 miliardi di euro, pari al 27% del totale (+0,6%), con Arpu superiore ai 90 euro. Seguono l’area Hispam (20% del fatturato), il Brasile (19%), la Germania (18%) e il Regno Unito (13%).

La strategia di Telefonica

L’Opa per la filiale tedesca sostiene anche gli sforzi di Telefonica per semplificare la struttura del gruppo.

Nel contesto dell’offerta, Telefonica ha detto che rivaluterà l’attuale politica dei dividendi di Telefonica Deutschland, senza toccare il dividendo già confermato di 0,18 euro per azione per l’esercizio finanziario 2023 e che dovrebbe essere pagato nel 2024. La futura politica dei dividendi di Telefonica Deutschland rifletterà le esigenze derivanti dall’attuazione del suo attuale piano aziendale e sarà pertanto soggetta, tra l’altro, ai futuri piani di spesa e di investimento di Telefonica Deutschland, nonché ad altri rischi e contingenze esistenti o potenziali.

Di conseguenza, Telefonica indica che l’Opa è “un’opportunità interessante per accedere alla liquidità con un premio significativo per tutti gli azionisti, in particolare per quelli focalizzati sull’attuale politica dei dividendi”.

L’offerta sarà effettuata in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nel documento di offerta che sarà approvato dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin).

I consulenti finanziari dell’operazione di Telefonica sono Bank of America e J.P. Morgan; Gleiss Lutz, Davis Polk & Wardwell e Uría Menéndez sono i consulenti legali.

