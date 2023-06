Tlc, via a Anie Sit: Luigi Piergiovanni alla presidenza

Via a Anie Sit, associazione che raggruppa le imprese che si occupano della realizzazione, manutenzione e gestione di infrastrutture di Tlc fisse e mobili e servizi associati. Alla presidenza Luigi Piergiovanni, che ha in precedenza guidato il Gruppo System Integrator Reti Tlc di Anie. Il presidente sarà a Telco per l’Italia il 15 giugno (QUI PER LA REGISTRAZIONE ALL’EVENTO) per fare il punto sulle strategie e le azioni fondamentali per accelerare la roadmap dell’infrastrutturazione a banda ultralarga.

Sul Pnrr forte preoccupazione

“Anie Sit è l’evoluzione del Gruppo System Integrator Reti Tlc, un microcosmo di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni – sottolinea il Presidente Luigi Piergiovanni –. Rappresenta un tassello strategico nella filiera delle telecomunicazioni in Italia e ha un ruolo centrale per portare a compimento le “transizioni gemelle”, quella ecologica e quella digitale, che guidano la crescita economica mondiale e che sono tra i cardini del nostro. Sul Pnrr, purtroppo, continuiamo a condividere con gli operatori forti preoccupazioni su ricerca e formazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione del piano di sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni. La filiera delle telecomunicazioni – prosegue Piergiovanni – è strategica sotto molteplici aspetti: dal valore sociale in termini di connettività̀ per la popolazione, all’abilitazione dei servizi per le imprese e per la pubblica amministrazione. Auspichiamo un dialogo costante con le Istituzioni per dare forma a strumenti che rispondano concretamente ai bisogni delle nostre imprese, individuando soluzioni non più emergenziali ma strutturali nell’ambito del percorso di crescita guidato dalle transizioni ecologica e digitale”.

WHITEPAPER Wireless e IoT: come gestire i dati in contesti estremi preservando produzione e sicurezza Logistica Telco

Fatturato aggregato da 3 miliardi di euro

Anie Sit rappresenta ad oggi oltre venti imprese, per un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro nel 2022, con 35.000 addetti diretti. Le aziende associate ad Anie Sit sono abilitatori di tecnologia e sviluppano sinergie con le imprese degli altri comparti federati in Anie, in un mercato che spazia dalle costruzioni, ai trasporti, all’energia, all’industria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA