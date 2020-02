Via a Very Mobile, il brand low cost di Hutchison in Italia

Very Mobile: questo il nome del nuovo “brand ” low cost che – secondo quanto risulta a CorCom – debutterà in Italia la prossima settimana. A lanciarlo è Ck Hutchison, alias il gruppo che controlla Wind Tre, la telco guidata in Italia da Jeffrey Hedberg.

La nuova Very Mobile prevede un piano di offerte che andrà dai 6 ai 12 euro e sarà attivabile attraverso sim prepagate. Per i clienti nessun vincolo né sul fronte temporale né costi per la disattivazione. I pacchetti saranno a costo fisso e per evitare costi indesiderati legati all’uso di Giga “extra” rispetto ai vari piani è previsto un meccanismo di blocco automatico della navigazione. Per ri-attivare la navigazione sarà a disposizione una funzionalità – attraverso la app Very che consentirà, attraverso un pulsante dedicato, di rinnovare l’offerta.

Riguardo a eventuali servizi extra a pagamento – ad esempio le chiamate internazionali – sarà attivo il blocco automatico per evitarne l’attivazione involontaria da parte degli utenti. E in ogni caso sarà possibile sempre verificare in tempo reale, attraverso l’app Very o il sito Verymobile – informazioni sui consumi e sul proprio piano. Due, inoltre, i canali previsti per l’assistenza clienti.

Il nuovo brand potrà contare sulla cosiddetta “Super Rete” di Wind Tre, che conta ad oggi circa 20mila siti di trasmissione in tecnologia “5G-ready” in grado di coprire il 99% della popolazione. La compagnia guidata da Jeffrey Hedberg sta ultimando l’allestimento sul territorio nazionale della rete.

