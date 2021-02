Vodafone Italia, Claudio Raimondi a capo delle Commercial Operations - CorCom

Claudio Raimondi è il nuovo direttore delle Commercial Operations di Vodafone Italia. Il manager, che entra anche nel Comitato Esecutivo dell’azienda, riporterà direttamente all’amministratore delegato Aldo Bisio.

Entrato in Vodafone nel 2011 come head of Customer experience analysis dopo un’esperienza internazionale in Pirelli, Raimondi è poi divento head of online analysis and performance. Passato poi a eBay, dove in quattro anni è arrivato a ricoprire l’incarico di general manager Italy, Raimondi è rientrato in Vodafone nel 2017come head of Digital, Artificial Intelligence & Robotic Process Automation, “contribuendo con un approccio innovativo – si legge in una nota della società – allo sviluppo dei canali digitali e dell’Intelligenza Artificiale nei processi di assistenza ai clienti. Ha guidato con successo il lancio e lo sviluppo di Tobi e ha avviato il processo di digitalizzazione e semplificazione delle operations commerciali”. Dall’aprile 2020 infine il manager, in qualità di head of Cvm Consumer and Digital Director, ha dato nuovo impulso alla gestione della customer base e alla digitalizzazione di Vodafone. Raimondi fa inoltre parte dal luglio 2019 del consiglio di amministrazione di Vodafone Italia.

Oltre a Claudio Raimondi del comitato esecutivo di Vodafone Italia, guidato dall’amministratore delegato Aldo Bisio, faranno parte anche Barbara Cavaleri (Finance), Antonio Corda (Affari Legali), Ilaria Dalla Riva (Risorse Umane e Organizzazione), Silvia de Blasio (Comunicazione Corporate & Fondazione), Andrea Duilio (Consumer), Giorgio Migliarina (Vodafone Business), Riccardo Pugnalin (External Affairs), Fabrizio Rocchio (Technology), Andrea Rossini (Strategy, Business Transformation & Wholesale).

