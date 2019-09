Wind, in Tv il concorso “Vinci 20 anni di Super Fibra”

La campagna TV di Wind dedicata alla Super Fibra, on air con Fiorello e Rovazzi, si arricchisce di un nuovo spot che celebra il 20° compleanno del marchio. Tutti i nuovi e i già clienti Wind che scelgono “Super Fibra” per la connessione Internet a casa, partecipano al concorso che consente di avere, gratuito per 20 anni, il costo mensile di questa offerta.

Lo spot Wind è programmato, nel formato da 15 secondi, sulle maggiori reti TV nazionali ed è disponibile sul canale Youtube di Wind Italia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA