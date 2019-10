Wind Tre accende la fibra a L’Aquila

La connettività ultraveloce di Wind Tre sbarca a L’Aquila: i servizi in fibra fino 1 Gigabit di Open Fiber sono disponibili direttamente nelle aziende e nelle abitazioni dei cittadini aquilani, grazie alla tecnologia Fiber To The Home (Ftth), per coprire al meglio il capoluogo abruzzese che, oltre a essere una città di arte e cultura, è anche un polo di primo piano per la ricerca scientifica e una centro universitario.

La società guidata da Jeffrey Hedberg e Open Fiber, dopo aver già collegato numerose località italiane – si legge in una nota dell’operatore, con la presenza a L’Aquila ampliano la copertura in fibra dell’Abruzzo, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione e supporta un’elevata velocità di connessione, fino a 1 Gigabit al secondo.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con le nuove soluzioni convergenti “Super Fibra” che offrono il servizio “Super Wi-Fi” a casa e, nell’offerta a brand Wind, prosegue la nota, prevedono una linea fissa in fibra Ftth e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, mentre con il brand 3, oltre alla fibra Ftth, includono Giga illimitati da smartphone.

Wind Tre supporterà il lancio della fibra ultraveloce nel capoluogo abruzzese con una campagna di comunicazione e con materiale dedicato riservato ai negozi Wind e ai 3Store della città.

