WindTre, al via le proposte commerciali del nuovo brand unico

Il nuovo brand unico WindTre sbarca sul mercato con le nuove proposte commerciali affiancate da un portafoglio di soluzioni innovative, pensate per rispondere nel modo più efficace alle esigenze di connettività dei clienti.

Per poter utilizzare al meglio le caratteristiche della rete ‘Top Quality’, rilegge in una nota dell’operatore, nasce la proposta ‘Unlimited’ di WindTre, con minuti, sms e Giga illimitati, alla massima velocità disponibile. Si tratta di un’offerta 5G-ready, che sarà possibile utilizzare in 5G senza costi aggiuntivi, non appena la nuova tecnologia sarà disponibile. La soluzione ha un costo di 29,99 euro al mese con la funzionalità ‘Easy Pay’. Accanto ad ‘Unlimited’, WindTre propone numerose soluzioni su misura a partire da 12,99 euro al mese, sia nei punti vendita sia sul nuovo sito commerciale windtre.it, con consegna gratuita a casa.

Tra le novità ci sono le proposte ‘Cube’, pensate per rispondere alle crescenti necessità di navigazione in mobilità, da tablet e con dispositivi Wi-Fi. Per esempio, ‘Cube Large Limited Edition’, mette a disposizione 100 Giga al costo di 12,99 euro al mese, alla massima velocità. Inoltre, il dispositivo Wi-Fi portatile ‘WebCube 4G+.’ è incluso con la formula ‘Easy Pay’, mentre i clienti che preferiscono pagare tramite credito residuo e ricevere la Sim a casa, possono averlo al prezzo di 79,90 euro, anziché 99,90.

Per andare incontro alle esigenze dei più giovani anche nello studio a distanza, WindTre lancia le proposte ‘Edu’, con prezzi ridotti per i primi 3 mesi: ‘Student’ per gli under 20 e ‘Young’ per gli under 30. Previsti fino a 80 Giga a partire da 7,99 euro mensili. Per gli under 14, è disponibile l’offerta ‘Junior’ che a 6,99 euro al mese offre 60 Giga, nella versione ‘Easy Pay’, e l’App ‘WindTre Family Protect’, uno strumento digital che consente ai genitori di proteggere i più piccoli dai pericoli del web. WindTre è vicina anche alle esigenze degli over 60 con un’offerta specifica, facile e conveniente, e con il numero di assistenza 159 sempre disponibile.

Nuove proposte, inoltre, per i clienti di altri Paesi che vivono in Italia, con la possibilità di avere Giga illimitati scegliendo ‘Call Your Country One Easy Pay’. La famiglia ‘Call Your Country’ prevede un’ampia gamma di soluzioni, con tagli che si adattano ai diversi bisogni di connettività. Le offerte ‘Super’, ‘Premium’ e ‘One’ non prevedono costo di attivazione per i clienti che utilizzano il canale online.

Per le soluzioni con minuti ed sms, i Giga diventano illimitati grazie a ‘Super Fibra’, la linea ultraveloce di WindTre che offre, oltre al servizio ‘Super Wi-Fi’, una connessione altamente performante fino a 1 Gigabit, per fruire al meglio dei contenuti streaming, video in 4K e gaming online anche a casa. ‘Super Fibra’ ha un costo scontato di 19,99 euro al mese per i clienti mobili WindTre, che avranno a disposizione un’offerta dedicata per lo smartphone a 9,99 euro al mese.

Un’altra importante novità, prosegue la nota dell’operatore, è l’arrivo a listino delle eSIM, distribuite nei negozi WindTre attraverso voucher contenenti un QR-Code da scansionare con lo smartphone per il download e l’installazione del piano. È possibile abbinare l’eSIM anche al nuovo Motorola razrTM, lo smartphone a conchiglia realizzato con un display flessibile che si piega del tutto, disponibile da 29,99 euro al mese, con anticipo di 199,99 euro e uno sconto fino a 400 euro.

WindTre mette inoltre a disposizione una serie di smartphone con le offerte “Telefono Incluso”, caratterizzate da rate flessibili e personalizzate per ogni offerta, anticipo zero e importanti sconti. Per preservare il proprio smartphone da danni accidentali è, inoltre, possibile scegliere tra due servizi esclusivi: ‘Smartphone Reload’ permette di sostituire il proprio smartphone in un giorno, qualsiasi cosa accada, mentre ‘FREE’, dedicato agli smartphone top di gamma, include il servizio Kasko e la possibilità di cambiare il proprio device con il nuovo modello di punta.

Infine, si chiama”Mia” la famiglia di soluzioni WindTre per i già clienti, un catalogo di offerte ‘su misura’, per proporre ad ogni persona il contenuto più in linea con le proprie esigenze, al giusto prezzo. I clienti hanno, inoltre, a disposizione la nuova App WindTre, che alle funzionalità di self-care abbina i vantaggi del rinnovato programma Winday, arricchito con iniziative per divertire, premiare e aumentare ancora di più il livello di coinvolgimento.

