WindTre, Carlo Melis nuovo Chief Technology Officer

Carlo Melis lascia Three UK dopo quasi tre anni e si prepara a rientrare in Italia nel ruolo di Chief Technology Officer di WindTre. A darne notizia la filiale britannica in una nota in cui si annuncia anche la nomina di Iain Milligan a nuovo Chief Network Officer, incarico finora in capo a Melis.

I risultati messi a segno da Melis in Uk

“Durante la sua permanenza in Three UK, Carlo Melis ha migliorato la rete 5G dell’azienda sia in termini di copertura geografica sia di velocità. All’inizio di quest’anno, nell’ambito dello studio “Mobile Britain 2022”, Three ha riferito che il numero di dispositivi 5G sulla sua rete è quadruplicato nel 2021 e rappresenterà il 35% dell’utilizzo dei dati entro la fine del 2022”, si legge nella nota della telco britannica.

“Voglio ringraziare Carlo per il suo lavoro nello sviluppo della rete di Tre e gli auguro la migliore fortuna nel suo nuovo ruolo con la nostra società sorella, Wind Tre”, commenta David Hennessy, Chief Technical Officer, Three UK and Three Ireland.

Melis: “Inizio il mio nuovo viaggio in WindTre”

Da parte sua Carlo Melis sottolinea che “il mio periodo in Three UK è stato estremamente gratificante, sia dal punto di vista personale sia professionale. Non vedo l’ora di vedere Iain alla guida della prossima fase di sviluppo della rete di Three, mentre io inizio un nuovo viaggio con WindTre”.

