WindTre lancia le offerte per il rientro a scuola e in ufficio

WindTre lancia le nuove proposte commerciali e presenta un portafoglio di soluzioni pensate per soddisfare le esigenze di connettività nel periodo di ritorno in ufficio e a scuola.

Tra le principali novità c’è “Professional Country”, la prima offerta riservata ai professionisti di altre nazionalità che lavorano in Italia. Questa soluzione si rivolge, in particolare, ai clienti con partita Iva nati in Romania e nei Paesi extra UE, ad eccezione di Usa, Regno Unito, Canada e Svizzera, e mette a disposizione minuti illimitati, 200 Giga di navigazione nel nostro Paese e 15 Giga disponibili anche in viaggio all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito.

Sono inclusi, inoltre, 150 minuti per le chiamate internazionali dall’Italia verso tutti i Paesi europei e altre 30 nazioni, tra cui Albania, Marocco, Egitto e Bangladesh. “Professional Country” prevede anche la possibilità di abbinare un nuovo smartphone, a partire da 0,99 euro in più al mese. È inoltre possibile aggiungere una sim per i collaboratori a soli 9,99 euro al mese ed un fisso a prezzo scontato.

Per una connessione “Top Quality” della propria attività su rete fissa, c’è “Super Fibra Professional”, con Internet illimitato, velocità di connessione fino a 2,5 Giga, modem incluso e navigazione sicura a partire da 23,99 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. Grazie al piano voucher promosso dal Mise, inoltre, con ‘Professional Pack’ i clienti professionisti potranno attivare 2 linee fisse con chiamate illimitate in Italia e all’estero a soli 0,33 euro al mese insieme a una linea mobile.

Le offerte per il ritorno a scuola

In occasione del “Back to school”, vengono rafforzate le offerte per i clienti consumer under 14. Sono disponibili “Junior Easy Pay” con 60 Giga e minuti illimitati a 6,99 euro al mese e “Junior+ 5G Easy Pay” con 100 Giga in 5G Priority Pass, minuti illimitati e 200 SMS a 9,99 euro mensili. Entrambe le offerte includono l’App di Parental Control “WindTre Family Protect”.

Per un ritorno sui banchi all’insegna del divertimento, con le soluzioni “Junior”, “Junior+” e “Junior Crew” si potrà attivare “WindTre GoPlay” al prezzo speciale di 1,99 euro invece di 3,99 euro ed il primo mese gratuito. “WindTre GoPlay”, disponibile per smartphone Android, permette di accedere a oltre mille giochi, senza pubblicità e senza acquisti in app.

Per i nuovi clienti

Torna disponibile per i nuovi clienti la proposta “Di Più Full 5G Easy Pay” che, al costo di 14,99 euro mensili, prevede 100 Giga in 5G Priority Pass, minuti illimitati, 200 sms, Call Center senza attese, 50 minuti verso l’estero e la possibilità di avere uno smartphone 5G incluso nell’offerta. Tra i modelli disponibili, Samsung Galaxy A13 5G 64GB, Xiaomi Redmi Note 10 5G o Zte Blade A72 5G. All’insegna della sicurezza, infine, proseguono le promozioni ‘Smart Pack Protect’ con protezione furto inclusa per il proprio device, 200GB in 5G e il top smartphone Samsung Galaxy S22 128GB a 14,99 euro al mese in più invece di 19,99 euro, ad anticipo zero con finanziamento.

