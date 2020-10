WindTre premiata per la gestione dei clienti nei punti vendita

Per il quinto anno consecutivo WindTre ottiene la prima posizione tra gli operatori tlc per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita e per il servizio Adsl” nella classifica stilata dall’Istituto tedesco di Qualità e Finanza” con lo studio “I migliori in Italia – campioni del servizio”. Il ranking è il frutto di frutto un’ indagine basata su 232mila pareri espressi direttamente dai consumatori sul servizio ricevuto da 1.319 aziende in 152 diversi settori dell’economia italiana.

“I prestigiosi riconoscimenti attribuiti a WindTre – afferma Gianluca Corti, Chief commercial officer dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg (nella foto) – premiano le scelte dell’azienda che si è posta come obiettivo quello di avvicinare le persone attraverso la tecnologia, supportandole ogni giorno nelle sfide del presente grazie alla ‘Top Quality Network’ e alle nuove ed efficaci soluzioni pensate per i nostri clienti, attraverso una rinnovata rete di negozi su tutto il territorio nazionale”.

