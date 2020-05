WindTre rinnova gli store, Sedita: “Più vicini ai clienti”

WindTre rinnova gli store. “Con il lancio del brand unico – spiega Maurizio Sedita, Direttore Sales dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg – abbiamo rinnovato completamente l’immagine dei nostri punti vendita attraverso un nuovo layout, esterno ed interno, per renderli ancora più accoglienti e funzionali”.

I negozi rappresentano un asset molto importante in un mondo sempre più connesso. In questo senso, evidenzia il manager, “WindTre crede in una rete vendita ‘molto più vicina’ ai clienti, in linea con il suo claim e, non a caso, ha varato in questo periodo di emergenza Covid, l’iniziativa ‘Negozio a casa’, per consentire a privati e professionisti, di scegliere, comodamente da casa, i servizi di telefonia più adatti alle loro rispettive esigenze”. Si tratta di un servizio di consulenza a 360 gradi gestito tramite chat e WhatsApp e poi con il delivery a domicilio di sim, tablet o dispositivi di mobile broadband.

“Riguardo alle attività di vendita – aggiunge Sedita – siccome il nostro è un servizio di pubblica utilità, abbiamo garantito l’apertura, in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni governative, di oltre l’80% dei nostri negozi dell’intero territorio nazionale”.

WindTre dispone di oltre 3.000 punti vendita multibrand con consulenti, più di 150 punti di presidio nelle gallerie commerciali con personale dedicato e Contact Center. “In ambito Business, vi sono 1.100 consulenti commerciali per il mondo delle aziende”, conclude Sedita.

