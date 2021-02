WindTre si conferma sul podio di Ookla: è l'operatore mobile più veloce d'Italia - CorCom

WindTre si conferma l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la società globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha ricevuto, infatti, il prestigioso “Speedtest Award” per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile anche nel terzo e quarto trimestre 2020.

In particolare, la compagnia ha ottenuto la migliore prestazione con un risultato medio di 46,82 Mbps in download e di 13,79 Mbps in upload, realizzando uno “Speed Score” totale pari a 46,90, di oltre 12 punti superiore rispetto al secondo classificato. I dati sono stati calcolati sulla base di 7.026.098 test effettuati dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, nel periodo compreso tra luglio e dicembre dello scorso anno.

“I risultati verificati da Ookla confermano l’impegno di WindTre per la digitalizzazione e la diffusione della connettività mobile ultraveloce nel Paese – commenta Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di WIndTre – Un sfida che ora continua con il roll-out della tecnologia 5G, una realtà ormai consolidata: i servizi di quinta generazione di WindTre raggiungono, infatti, già il 79% della popolazione italiana”.

“Il secondo riconoscimento consecutivo ricevuto da Ookla conferma la velocità della rete WindTre – prosegue il Chief Commercial Officer Gianluca Corti – Un’infrastruttura in grado di rispondere efficacemente alla forte domanda di connettività registrata negli scorsi mesi e che continuerà a crescere anche nei prossimi anni. La nostra ‘Top Quality Network’ è pronta per supportare i servizi digitali evoluti che già caratterizzano la quotidianità e che, in futuro, saranno sempre più centrali per famiglie e imprese”.

