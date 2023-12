WindTre, Vitali: “Al fianco delle famiglie italiane con offerte personalizzate”

WindTre si è trasformata in un’azienda multiservizi che opera a tutto campo. Il viaggio è cominciato nel 2021, quando dalla connettività siamo entrati anche nel settore dell’energia, offrendo ai consumatori servizi di fornitura luce e gas. A ottobre di quest’anno si è compiuto il passo successivo con l’ingresso nel mondo delle assicurazioni.

Servizi in linea con il budget delle famiglie

Il nostro scopo è essere al fianco delle famiglie su più fronti. Desideriamo diventare il partner ideale dei nostri clienti, un alleato, un punto di riferimento a cui rivolgersi, non solo nel settore della connettività, ma anche in altri ambiti che abbracciano la vita di tutti i giorni. Comunicazione, energia, protezione rappresentano infatti bisogni primari e una voce importante di spesa sul budget familiare. Vogliamo semplificare la vita dei nostri clienti, proponendoci come interlocutore unico e garantendo un’esperienza semplice con servizi affidabili, offerte chiare e convenienti.

Il punto vendita per consulenze personalizzate

In questo percorso abbiamo dato un ruolo centrale ai nostri negozi, il punto vendita è diventato il luogo nel quale ricevere una consulenza personalizzata rispetto alle proprie esigenze. Un modo concreto per mostrare che ci siamo, per accorciare le distanze con le persone ed aiutarle a fare le scelte migliori.

C’è stato un impegno molto importante da parte di WindTre sul piano della formazione dei propri consulenti commerciali o “family assistant” come preferiamo chiamarli noi, con oltre diecimila ore di aula e più di duemila persone coinvolte.

Il new business delle assicurazioni

Venendo al nuovo business assicurativo, WindTre Assicurazioni si caratterizza per una varietà di prodotti molto semplici ed innovativi, pensati per proteggere la casa, il tempo libero e per far vivere in serenità le persone nell’affrontare le mille sfide quotidiane. Quello delle assicurazioni in Italia è un mercato enorme ma ancora poco penetrato rispetto al resto dei paesi europei. Siamo convinti che grazie alla nostra formula, fatta di vicinanza, competenza trasparenza e convenienza potremo svolgere un ruolo importante nella crescita anche di questo settore.

Tommaso Vitali a Telco per l’Italia il 12 dicembre

Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business WindTre è fra i protagonisti di Telco per l’Italia. Per agenda e registrazione cliccare qui



@RIPRODUZIONE RISERVATA