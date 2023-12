WindTre, Vitali: “Valorizziamo i nostri asset con un nuovo modello multiservice”

Energia e insurance sono gli ambiti in cui WindTre vuole espandere la presenza perché si tratta di mercati enormi e in forte crescita e dove l’operatore, come nuovo entrante, ha intenzione di ritagliarsi rapidamente fette importanti. “Abbiamo dovuto cambiare pelle e lo abbiamo fatto anche con un programma di trasformazione che ha coinvolto tutta l’azienda e tutte le persone”, ha indicato Vitali.

“Abbiamo pensato a come servire al meglio i clienti italiani , rispondendo alle loro esigenze di base. Connettività e comunicazione, ma anche energia e protezione. Sono servizi che pesano sulle scelte delle famiglie, di cui rappresentano tra il 10 e il 15% della spesa, e noi possiamo essere un interlocutore unico. Offriamo un approccio consulenziale e personalizzato su tutti i rami di business, non solo quello tradizionale delle tlc anche i nuovi rami energetico (luce e gas) e assicurativo (nel settore danni)”, ha affermato il top manager.

La cultura digitale negli impegni Esg di WindTre

Come azienda delle tlc impegnata a dare sostegno all’innovazione italiana, WindTre spinge anche sull’educazione digitale. Una delle iniziative è il programma NeoConnessi per la formazione della consapevolezza di rischi e delle opportunità di internet tra alunni e insegnanti delle scuole elementari. In questa iniziativa “c’è un importante aspetto culturale”, ha evidenziato Vitali: “I rischi su internet e nel mondo digitale ci sono e per sfruttare a pieno le opportunità della rete e della digitalizzazione bisogna conoscerli e avere gli strumenti per affrontarli. Per noi l’impegno sui temi Esg è anche questo: un utilizzo corretto delle tecnologie che noi chiamiamo responsabilità digitale“.

L’80% dei bambini a 11 anni si connette tutti i giorni, ma già dai 9 anni un terzo dei bambini ha un accesso costante a internet, ha ricordato Vitali. Il programma NeoConnessi di WindTre, giunto alla settima edizione, raggiunge 7000 scuole ogni anno, con oltre un milione di bambini e famiglie coinvolti.